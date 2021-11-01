Ляп допустила Каневская администрация, узнали журналисты.

В Российской Федерации Каневская администрация допустила серьезный ляп – новость о предоставлении выплат ветеранам блокадного Ленинграда проиллюстрировали обложкой американской книги, в которой идет речь о моральных травмах во время боевых действий.

Такой "прокол" был допущен на официальной странице администрации в Instagram, сообщил Telegram-канал "Kub Mash".

По его данным, администрация быстро все зачистила после того, как была замечена ошибка.

"В официальном аккаунте… вышел пост: на фоне – солдат из США, внутри – текст про деньги для награжденных медалью или знаком пенсионеров. Картинку стащили у "War and Moral Injury: A Reader" – книжка о психологических проблемах войны", – отмечается на канале.

Блокаду Ленинграда (нынешнее название города – Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны осуществляли фашистские захватчики с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, пишет "Википедия". Блокадное кольцо прорвали 18 января 1943-го.

Ранее в России произошел еще один курьезный случай, связанный с ветеранами. В Твери ветеранам ко Дню Победы, который отмечается 9 мая, закупили подарочные лопаты. Заказ по заданию главы города осуществляли работники городской Думы.

Автор: Екатерина Присяжнюк