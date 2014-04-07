Тверским ветеранам ко Дню Победы закупили подарочные лопаты

Лопаты планируют вручить на официальном приеме главы города Твери, посвященном празднику. Заказ по заданию градоначальника осуществляли работники городской Думы.

Как говорится в техзадании, лопата должна "иметь дополнительные функции: молоток, гвоздодер, открывашка, компас". В комплекте к подарку также предусмотрены спички, гвозди, складное лезвие, леска и рыболовные крючки. При этом подарочный футляр выполнят из специального картона, на котором с помощью лазерной гравировки появятся фамилия, имя, отчество ветерана. Всего планируется заказать 200 многофункциональных лопат. Начальная цена контракта - чуть более 97 тыс. рублей (около 500 рублей на подарок).

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"На эти деньги глава города мог бы заказать любой сувенир, но была выбрана именно лопата, - поделился с корреспондентом ИТАР-ТАСС депутат гордумы Сергей Шишков. - Политик всегда должен предвидеть, как воспримут этот подарок ветераны и общественность. И если есть хоть одна возможность, что подарок будет воспринят двусмысленно, немедленно отказаться от этого варианта".