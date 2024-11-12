Спутниковые снимки привели археологов к месту исторической битвы

Открытие является частью более масштабного проекта, запущенного в 2015 году для документирования находящихся под угрозой исчезновения археологических памятников в регионе.

Рассекреченные снимки американского шпионского спутника 1970-х годов привели британо-иракскую археологическую группу к локации, которая является местом битвы седьмого века, ставшей решающей в распространении ислама по всему региону.

Битва при Аль-Кадисии произошла в Месопотамии - на территории современного Ирака - в 630-х годах н. э. между арабскими мусульманами и армией персидской династии Сасанидов в период мусульманской экспансии. Арабская армия одержала победу и продолжила свой поход в Персию, ныне Иран, пишет Associated Press.

Группа археологов из Университета Дарема в Великобритании и Университета Аль-Кадисии наткнулась на это место во время проведения дистанционного зондирования для картирования Дарб Зубайда, паломнического пути из иракской Куфы в Мекку в Саудовской Аравии, построенного более 1000 лет назад.

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При картографировании маршрута команда заметила, что участок примерно в 30 километрах к югу от Куфы в южной провинции Наджаф Ирака - пустынная местность с разбросанными участками сельскохозяйственных угодий - имел особенности, которые очень похожи на описание места битвы при Аль-Кадисии, описанное в исторических текстах.

Уильям Дэдман, специалист по археологическому дистанционному зондированию в Университете Дарема, сказал, что спутниковые снимки времен "холодной войны" являются широко используемым инструментом археологов, работающих на Ближнем Востоке. По его словам, старые снимки часто показывают объекты, которые были разрушены или изменены и не отображаются на современных спутниковых снимках. Он заявил:

"Ближний Восток очень сильно развился за последние 50 лет, как в плане расширения сельского хозяйства, так и в плане расширения городов".

Ученый рассказал, что некоторые из отличительных особенностей участка Аль-Кадисии, такие как характерная траншея, были "гораздо более нетронутыми и четкими" на снимках 1970-х годов.

Обследование на местности подтвердило выводы и убедило команду в том, что они правильно идентифицировали место.

Главными особенностями были глубокая траншея, две крепости и древняя река, которую, как сообщается, когда-то переправляли вброд персидские войска на слонах, сказал Джаафар Джотери, профессор археологии в Университете Аль-Кадисии. Исследовательская группа также обнаружила черепки керамики, соответствующие периоду времени, когда произошла битва.

Джотери сказал, что иракцы его поколения, выросшие при правлении Саддама Хусейна, были все знакомы с битвой в мельчайших подробностях, вплоть до имен генералов с обеих сторон.

Взгляды иракцев на битву различаются в зависимости от их чувств к Ирану, который расширил свое влияние в стране после вторжения США в Ирак в 2003 году, которое свергло Саддама.

"В этой битве есть некоторый политический и религиозный контекст, потому что теперь, конечно, у нас есть религиозные различия, этнические различия, политические различия в Ираке, и мы читаем или рассматриваем все, основываясь на наших… различиях. Мы все согласны, что это очень важная битва, решающая, и мы все об этом знаем", - сказал Джотери.

Отмечается, что открытие является частью более масштабного проекта, запущенного в 2015 году для документирования находящихся под угрозой исчезновения археологических памятников в регионе.

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