Режим тревоги действовал около двух часов, в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было.

Литовские спецслужбы эвакуировали пассажиров всех международных аэропортов страны из-за ложного сообщения о бомбе - звонивший потребовал от властей государства вернуть выдачу виз гражданам России.

Сообщение о бомбе поступило без указания конкретного аэропорта, поэтому спецслужбы решили эвакуировать пассажиров из всех авиагаваней страны: международных транспортных узлов Вильнюса, Каунаса и Паланги. В пресс-службе организации "Аэропорты Литвы" рассказали, что режим тревоги действовал около двух часов, в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было.

Представитель единого центра спасения Вилма Юозевичюте, принимающая экстренные звонки жителей, заявила, что звонивший потребовал, чтобы литовские власти вновь начали выдавать визы гражданам России. Откуда поступил звонок, не уточнялось.

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9 сентября Совет Евросоюза утвердил решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

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Осенью страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России, которые имеют краткосрочные шенгенские визы, выданные с туристической целью и для отдыха. В пограничной службе Литвы сообщили, что с 19 сентября не пропустили 709 россиян, которые не соблюдали новые правила въезда. Также пограничники аннулировали 29 виз.