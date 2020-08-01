В Китае медведь-воришка, воровавший ночью мед на пасеке, попал на камеру (фото, видео)

За один присест он съел около восьми килограммов мёда.

Кадры, опубликованные местным центром охраны природы, показывают, что азиатский чёрный медведь, которому, как полагают около трёх лет, впервые заходит на пасеку, тщательно осматривая окрестности.

Затем косолапый спустился к ульям и умудрился за один присест съесть около восьми килограммов мёда, сообщает Daily Mail.

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По информации СМИ, местные чиновники компенсировали пчеловодам стоимость съеденного косолапым сладкоежкой мёда. Ранее другие любители дикой природы, занятые исследованием местности, были обворованы косолапым налётчиком.

Видеокамера, установленная возле палатки, зафиксировала, как дикий зверь воспользовался отсутствием туристов и стащил у них целую кастрюлю с рисом.

Как сообщал ранее УНИАН, в США медведь уснул в детском бассейне частного дома из-за сильного зноя.

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