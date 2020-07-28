В США медведь уснул в детском бассейне частного дома из-за сильного зноя (видео, фото)

Животное некоторое время плескалось в воде, а после уснуло.

В США большой черный медведь пробрался в частный двор одного из домов. Животное залезло в детский бассейн, чтобы искупаться из-за сильного зноя.

Инцидент произошел в американском штате Вирджиния, сообщает The Daily Mail.

Читайте такжеВ Канаде медведь загрыз французского композитора

Женщина по имени Реджина Келлер засняла, как на ее заднем дворе в бассейне купается медведь. Она в этот момент поливала цветы, так как на улице было очень жарко.

Животное некоторое время плескалось в воде, а после уснуло. Медведь пробыл в бассейне около часа, затем проснулся и ушел.

“Нам определенно нужен бассейн побольше!” – отметила Реджина.

Как сообщал ранее УНИАН, в США огромный медведь пробрался в дом и подрался с хозяином.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram