В США медведь уснул в детском бассейне частного дома из-за сильного зноя (видео, фото)
В США большой черный медведь пробрался в частный двор одного из домов. Животное залезло в детский бассейн, чтобы искупаться из-за сильного зноя.
Инцидент произошел в американском штате Вирджиния, сообщает The Daily Mail.
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Женщина по имени Реджина Келлер засняла, как на ее заднем дворе в бассейне купается медведь. Она в этот момент поливала цветы, так как на улице было очень жарко.
Животное некоторое время плескалось в воде, а после уснуло. Медведь пробыл в бассейне около часа, затем проснулся и ушел.
“Нам определенно нужен бассейн побольше!” – отметила Реджина.
Как сообщал ранее УНИАН, в США огромный медведь пробрался в дом и подрался с хозяином.
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