Участковые офицеры полиции призвали граждан сообщать им о лицах, причастных к производству, хранению и реализации самогона.

Полицейский из Коростеня утилизировал 3,5 литра самогона, который скрыла местная пенсионерка.

Об этом на своей странице в Facebook отчиталось Коростенское районное управление полиции Житомирщины.

"Так, во время отработки Ушомирской территориальной общины Калиновского старостинского округа у 71-летней местной жительницы полицейскими были изъяты и уничтожены части самогонного аппарата и изготовленная готовая продукция", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выложили фото из дома пенсионерки, на которых видно, что у нее была конфискована одна трехлитровая банка с самогоном и одна полулитровая.

Участковые офицеры полиции призвали граждан сообщать им о лицах, причастных к производству, хранению и реализации самогона, что "позволит предотвратить беду во многих семьях".

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Автор: Денис Прядко