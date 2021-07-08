Полицейский из Коростеня утилизировал 3,5 литра самогона, который скрыла местная пенсионерка.
Об этом на своей странице в Facebook отчиталось Коростенское районное управление полиции Житомирщины.
"Так, во время отработки Ушомирской территориальной общины Калиновского старостинского округа у 71-летней местной жительницы полицейскими были изъяты и уничтожены части самогонного аппарата и изготовленная готовая продукция", - говорится в сообщении.
Также правоохранители выложили фото из дома пенсионерки, на которых видно, что у нее была конфискована одна трехлитровая банка с самогоном и одна полулитровая.
Участковые офицеры полиции призвали граждан сообщать им о лицах, причастных к производству, хранению и реализации самогона, что "позволит предотвратить беду во многих семьях".
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