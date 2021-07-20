Поступок женщина поддержали не все ее соседи.

Киевская пенсионерка, которая распилила дворовую лавочку, чтобы избежать шума под окнами дома, рассказала о мотивах своего поступка.

Об этом она поведала в комментарии журналистам канала СТБ.

Женщина признается, что устала от вечерних посиделок компаний, которые ведут себя шумно, а на замечания - огрызаются. Проблему признают и другие жильцы подъезда, но подобные методы ее решения поддерживают не все.

"Я ей говорю: Женщина, что вы делаете? - Я пилю! - Зачем? - Чтобы ночью тут не собирались", - рассказывает одна из соседок.

С проблемой вечернего шума борьба ведется около двух лет. Женщина, распилившая скамейку, говорит, что полиция на вызовы не реагирует и не приезжает. Он признается: в ответ на нецензурщину от местных хулиганов готова "дать им по башке", но матами им не отвечает.

Реагируя на призывы в соцсетях привлечь ее к ответственности за поврежденное имущество, женщина говорит: "Сейчас же. Бабуся разбежалась [платить]".

Один из жильцов подъезда, к которому по вечерам приходят друзья, признается, что именно они являются источником шума. С женщиной не спорит и говорит, что не кричать по вечерам у него получается не всегда - всему виной алкоголь, который он употребляет часто. С журналистом общается также будучи нетрезвым, в чем сам признается.

Сотрудники ЖЭКа поступком женщины недовольны и возмущаются, что теперь скамейку придется демонтировать. Коммунальщики написали на нее заявление в полицию.

Подробности узнавайте из сюжета ниже (начиная с 26-й минуты)

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Автор: Юрий Годован