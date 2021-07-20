Курьезный инцидент случился в Днепровском районе / фото Киев сейчас
В Киеве бабушка распилила дворовую лавочку, чтобы избежать шума под окнами.
Соответствующие фотографии выложили в Telegram-канале Киев сейчас.
На них видно, что пожилая женщина распилила деревянную лавочку на бруски, которые сложила неподалеку.
"А как вы боретесь с ночными посиделками под окнами квартиры?" - говорится в подписи к видео.
По данным Telegram-канала, радикальную женщину заметили в Днепровском районе столицы.
фото Киев сейчас
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