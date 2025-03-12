Богдан Фролов

Спаржу использует минимум домохозяек, но это нужно исправлять, ибо многое можно потерять.

Спаржа - продукт, который практически никто не использует, наравне с брокколи. Однако уже сейчас стоит это исправить, стоит только вспомнить или представить легкий ореховый, травянистый и сладковатый вкус.

Спаржа прекрасно сочетается с разными вкусами — от кислого лимона до пармезана и бекона — поэтому ее легко полюбить. Но из-за длинных стеблей спаржу легко переварить, превратив в мягкие и вялые кусочки, которые есть становится неприятно, пишет All Recipes.

Основные ошибки при приготовлении спаржи

Чтобы спаржа сохраняла вкус и текстуру, лучше готовить ее как можно скорее после покупки. Если отложить готовку, не храните ее всухую. Лучше всего поставить спаржу, как цветы, в банку с 1,5 см воды, накрыв сверху полиэтиленовым пакетом. Воду следует менять ежедневно. Другой вариант — завернуть концы стеблей во влажное бумажное полотенце, положить спаржу в пакет и убрать в холодильник в отделение для овощей.

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Самая распространенная ошибка домашних поваров — забыть обрезать стебли. Ведь основания спаржи могут быть очень жесткими, волокнистыми и невкусными. Кулинарный автор Юмна Джавад советует отрезать 2–5 см от нижней части стебля или ориентироваться на изменение цвета с зеленого на бледно-зеленый или белый. Если стебли слишком толстые, можно снять верхний слой овощечисткой. Обрезки можно сохранить для овощного бульона.

При этом стоит помнить о том, что готовить спаржу лучше при высоких температурах — запекать или жарить на гриле можно при 220°C, а если хотите слегка поджаренные края — при 230°C.

Если же спаржа остается мокрой после мытья (кроме случаев варки на пару или бланширования), она начнет тушиться, а не жариться. Обязательно тщательно просушите спаржу перед приготовлением, чтобы получить нужную текстуру.

Лучший способ приготовления спаржи по мнению шеф-поваров

Существует множество способов приготовить спаржу: запекание, жарка, варка, приготовление в микроволновке или на гриле. Но большинство профессиональных поваров согласны в одном — лучший способ готовки спаржи это запекание.

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Хотя спаржа — овощ, в ней содержится натуральный сахар, который карамелизуется при запекании, что делает вкус более ореховым и сладковатым. Кроме того, запекание обеспечивает равномерную готовность с минимальными усилиями.

Как запечь спаржу:

Разогрейте духовку до 220°C.

Вымытую и обрезанную спаржу смешайте с 1 ст. л. масла на 500 г, посолите и поперчите.

Выложите спаржу одним слоем на противень, застеленный пергаментом (не используйте слишком темные противни, чтобы избежать неравномерного приготовления).

Запекайте 10–12 минут, пока кончики слегка не подрумянятся, а самые толстые части не станут мягкими при прокалывании вилкой.

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Кроме того, мы рассказывали, что дает лук организму. Кроме того, что этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, защищает от раковых заболеваний, поддерживает иммунную систему.

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