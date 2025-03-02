Этот рецепт изменит ваше восприятие об этом овоще.

Брокколи - такой продукт, от которого мы легко можем отказаться в большинстве своих дней. Она имеет горьковатый вкус и неприятную мягкую консистенцию, если ее неправильно приготовить. Однако этот овощ может стать отличным дополнением к вашему блюду, так как содержит в себе множество витаминов, клетчатки и важных питательных веществ.

Для тех, кто не является её поклонником, есть отличный способ приготовления, который превращает этот зелёный овощ в вкуснейший гарнир, пишет Express. Профессиональный шеф-повар Молли Адамс поделилась своим любимым рецептом брокколи и заверила, что вся её семья его ест.

Вместо варки Молли рекомендует запекать брокколи с сыром, превращая её во что-то похожее на картофельное пюре. Шеф-повар предварительно отваривает брокколи, затем разминает её и отправляет в духовку.

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Ингредиенты:

1 крупный кочан брокколи (очистить от жёстких стеблей, нарезать крупными соцветиями)

Соль по вкусу

1 столовая ложка оливкового масла

½ стакана тёртого пармезана

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220°C (200°C с конвекцией). Застелите противень пергаментной бумагой. Пропарьте брокколи простым и удобным способом: Выложите соцветия брокколи на одну половину пергамента. Положите рядом 2–3 кубика льда. Посолите по вкусу.

Накройте брокколи второй половиной пергамента и плотно заверните края, чтобы получился запечатанный конверт. Запекайте 15 минут, затем осторожно разверните пакет. Разровняйте бумагу и разложите брокколи по всему листу.

Удалите лишнюю влагу, аккуратно промокнув соцветия кухонным полотенцем. Используя дно кружки или мерного стакана, слегка раздавите каждое соцветие так, чтобы оно стало плоским, но не развалилось.

Смажьте каждую сторону оливковым маслом. Посыпьте пармезаном и запекайте ещё 15 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым и хрустящим. Если сыр не подрумянился, увеличьте температуру до 230°C (210°C с конвекцией) и следите, чтобы он не подгорел.

Остудите брокколи 2–3 минуты перед подачей.

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