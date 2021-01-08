Соседи покойника требовали денег на кремацию его тела.

В индийском штате Бихар крестьяне принесли в банк тело своего умершего соседа, чтобы обналичить деньги с его счета. Средства потребовались им для оплаты кремации.

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Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Daily Mail. Утверждается, что 55-летний Махеш Ядав умер от болезни, семьи у него не осталось. Тело мужчины нашли соседи. Они обыскали его дом в поисках денег или ценностей, за которые можно было бы оплатить похороны. Но нашли лишь его банковскую книжку, в которой значился счет на 1600 долларов.

Тогда они пошли в банк, взяв документы и тело покойника. Люди отказывались уходить, пока им не обналичат деньги на кремацию.В конечном итоге, менеджер был вынужден уступить и обналичил со счета небольшую сумму.

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Автор: УНИАН