В Днепре прошли соревнования Ukraine Rocketry Challenge 2021. Более 50 ракетомоделистов пытались поднять на ракете сырое куриное яйцо на высоту 250 метров и вернуть груз невредимым на землю.
Об этом говорится в сюжете телеканала Дом.
17 команд со всей Украины создали по специальной ракете – специально для пусков в рамках соревнований. Среди моделей журналисты заметили уменьшенную в 32 раза копию украинско-американской ракеты «Альфа».
Ракетные двигатели участники перед пуском заряжали порохом и собирали корпус.
По словам команды из Днепра, к конкурсу они готовились несколько месяцев.
Читайте такжеВ Таиланде попугай проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки (фото)"Если вот эту систему сравнивать с теми, у которых электронная начинка, то она будет очень проста. А так — достаточно сложная", - рассказал участник днепровской команды "Зенит" Юрий Козак.
На борту каждой ракеты устанавливали хрупкий груз – куриное яйцо, что должно было имитировать космонавта. Задача – вернуть его на землю.
Перед соревнованиями организаторы взвешивали и измеряли каждое яйцо. Слишком большие или тяжелые – отбраковывали ради равных условий для участников.
За ошибки командам начисляли штрафные баллы. За поврежденное яйцо участникам грозила дисквалификация – в первом или втором туре.
Чтобы бережливо поднимать ракету, спортсмены учитывали прежде всего ветер.
Из-за ошибок в первом туре дисквалифицировали сразу четыре команды, еще нескольких оштрафовали на последнем этапе заданий. В финале каждое яйцо осматривали на целостность. Призовой фонд в размере 100 тысяч гривень разделили между собой команды из Шостки и Днепра.
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