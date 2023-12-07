Старайтесь максимально быстро "сканировать" изображение.

Среди толпы могут быть люди с уникальными способностями, более того, именно вы можете быть уникумом и просто этого не осознавать. Чтобы проверить себя на наличие сверхспособностей - остренного ума, превосходной внимательности и незаурядного зрения, справьтесь вовремя с оптической иллюзией.

Только уникумы разыщут бабочку среди крокодилов за 10 секунд. Это невероятно сложная задача - перед ее выполнением настройтесь на то, что изображение надо будет максимально быстро "сканировать".

Попробуйте не "залипать" на рассматривании крокодилов. Мудро тратьте драгоценные миллисекунды и в таком случае точно разыщете бабочку. Если поняли задачу и настроились - засеките время и активно двигайтесь к цели.

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Не забывайте, что "фишка" оптической иллюзии - обманывать ваши глаза, поэтому вероятность того, что вы с первого раза не разыскали бабочку, очень высокая.

В случае "прокола" отбрасывайте негативные ощущения и просто еще раз возьмитесь за задание.

А сейчас мы покажем вам, где же была бабочка.

Такая интересная головоломка опубликована ранее

Среди огромного количества коз нужно было очень быстро разыскать петуха.

Отмечалось, что 99% людей не смогут найти эту домашнюю птицу на изображении за 10 секунд. Попробуйте свои силы, возможно, вы принадлежите к 1% личностей, наделенных сверхспособностями.

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