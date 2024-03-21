Отмечается, что питательные вещества, содержащиеся в дикой рыбе, помогают предотвратить некоторые заболевания

Эксперты выяснили, что лосось может быть не так богат питательными веществами, как предполагалось ранее. Дело в том, что мы зачастую мы покупаем фермерскую рыбу, а не дикую.

Издание News week выяснило, какую рыбу следует употреблять для поддержания оптимального здоровья.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Food учеными из Кембриджского университета, Ланкастерского университета, Университета Стирлинга и Абердинского университета, показало, что при выращивании лосося теряются шесть из девяти питательных веществ - кальций, йод, железо, омега-3, витамин B12 и витамин A.

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А ведь именно дикую рыбу, которой кормят лосося, мы должны выбирать - скумбрию, анчоусы и сельдь. Эти рыбы содержат питательные вещества, полезные для здоровья человека, в том числе кальций, омега-3 и B12.

"Мы видим, что большинство видов дикой рыбы, используемой в качестве корма, имеют такую же или большую плотность и набор микроэлементов, чем филе культивируемого лосося. Несмотря на то, что люди по-прежнему с удовольствием едят лосося и поддерживают устойчивый рост этого сектора, им стоит подумать о том, чтобы употреблять в пищу больше и шире диких видов рыбы, таких как сардины, скумбрия и анчоусы, чтобы получать больше необходимых питательных веществ прямо на тарелку", - сказал ведущий автор исследования Дэвид Уиллер с кафедры зоологии Кембриджского университета в резюме полученных результатов.

По данным исследования, количество кальция в филе дикой кормовой рыбы в пять раз выше, чем в лососе. Также было обнаружено, что йода было в четыре раза больше, а железа, омега-3, витамина B12 и витамина A - в полтора раза больше, чем в филе лосося. Однако в лососе было обнаружено повышенное содержание селена и цинка.

Питательные вещества, содержащиеся в дикой рыбе, помогают предотвратить такие заболевания, как сердечно-сосудистые болезни и инсульт.

"Мы фактически теряем около 80 % кальция и йода из кормовой рыбы, особенно если учесть, что женщины и девочки-подростки часто не получают достаточного количества этих питательных веществ. Фермерский лосось - отличный источник питания и один из лучших переработчиков корма среди всех культивируемых животных, но для развития отрасли ему необходимо лучше удерживать ключевые питательные вещества, которыми его кормят. Этого можно добиться за счет более стратегического использования кормовых ингредиентов, в том числе из побочных продуктов рыболовства и устойчиво добываемой рыбы промышленных сортов, такой как песчаный угорь", - заявил Ричард Ньютон из Института аквакультуры Университета Стирлинга.

Исследование также показало, что дикая рыба дает эти питательные вещества в меньших порциях, чем фермерский лосось. Исследователи пришли к выводу, что потребление одной трети дикой рыбы может максимально увеличить количество питательных веществ, которые мы потребляем из этой местности.

"Внесение небольших изменений в наш рацион, касающихся типа рыбы, которую мы едим, может значительно улучшить ситуацию с дефицитом питательных веществ и укрепить здоровье населения и планеты", - добавил Уиллер.

Старший автор исследования Джеймс Робинсон из Ланкастерского университета также отметил, что, хотя морское рыболовство имеет большое значение для местных и глобальных продовольственных систем, крупные уловы направляются на корм для ферм.

"Приоритет питательных морепродуктов для людей может помочь улучшить как рацион питания, так и устойчивость океана", - сказал Робинсон.

Ранее УНИАН писал, что почему стоит чаще есть рыбу.

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