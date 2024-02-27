Ферментированные продукты, такие как йогурт или маринованные овощи, возглавляют список.

Добавление определенных продуктов в свой ежедневный рацион, по словам экспертов в области здравоохранения, может насытить ваши блюда и закуски жизненно важными питательными веществами. Такие "суперпродукты" имеют огромные преимущества, потому что они, как правило, имеют более высокую питательную ценность, чем другие продукты.

Как пишет New York Post, журнал Today's Dietitian проконсультировался с 564 зарегистрированными диетологами для своего ежегодного опроса тенденций в области питания, чтобы определить 10 лучших суперпродуктов в 2024 году.

Ферментированные продукты возглавили список, за ними следуют черника, семена чиа, авокадо и орехи. Диетологи считают, что именно эти суперпродукты будут наиболее востребованными в этом году, поскольку все они способствуют здоровью кишечника, что является главным приоритетом для многих людей в наше время.

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В топ-10 также входят основные продукты средиземноморской диеты, признанной U.S. News & World Report лучшей диетой года: зеленый чай, бобовые, грибы, древние злаки и лосось.

Топ-10 суперпродуктов 2024 года

Ферментированные продукты - йогурт, чайный гриб или маринованные овощи

Черника

Семена чиа и льна

Авокадо

Орехи - миндаль и грецкие орехи

Зеленый чай

Бобовые - сухой горох, фасоль, чечевица и нут

Грибы

Древние злаки

Лосось

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