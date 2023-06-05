Представитель администрации школы пояснил, что видео было вырвано из контекста, поскольку речь шла лишь о поддержке гендерного равенства.

В одной из школ Луцка разгорелся скандал после того, как группа одиннадцатиклассников устроила акцию "День наоборот" в Международный женский день за мир и разоружение. Городские власти даже пригрозили директору заведения увольнением.

В рамках этой акции парни пришли в школу в платьях, а девочки - в костюмах. Подростки записали видео под названием "Луцкие крохи" в TikTok, однако оно вскоре "заверилось" и попало в тренды.

Неожиданно на ролик отреагировали и местные власти. Во время оперативного совещания 5 июня мэр города Игорь Полищук назвал увиденное "извращением": "Когда лица мужского пола надевают женскую одежду - это извращение. Школа - это дисциплина, это порядок, это обучение. Скоро к чему мы дойдем с этими женскими пижамами?! Соберите, пожалуйста, руководителей наших учебных заведений и проведите соответствующую работу. Такого быть не может".

Видео дня

На что представитель администрации школы пояснил, что видео было вырвано из контекста, поскольку речь шла лишь о поддержке гендерного равенства. Впрочем, Полищук добавил, что "эти ценности (имея в виду гендерное равенство - ред.) для нас чужды". "У нас христианский город, город нормальных моральных ценностей. Это не наши тенденции, запомните это", - отрезал городской голова.

Новости Украины - последние скандалы

В конце мая в Днепре военнослужащего не пустили поужинать в ресторан "Deep Bar". Причиной отказа стала военная форма украинского защитника. В заведении заявили, что это не соответствует дресс-коду ресторана. Но уже вскоре администрация извинилась и объявила, что в течение месяца бесплатно будет обслуживать и угощать детей военных.

На этом громкие скандалы не закончились. Как писал УНИАН, в Германии неадекватная россиянка набросилась на украинских беженок в общественном транспорте. На кадрах, опубликованных в сети, наглая россиянка возмущается, что украинки ухаживают за собой, да еще и получают социальные выплаты.

Кроме того, новый скандал разгорелся и в Белой Церкви. Там в караоке один из посетителей пел русские песни, в том числе и песню поклонника боевиков Гарика Сукачева о "любимой" Москве. Одна из посетительниц, которая отдыхала в заведении с подругой, возмутилась таким количеством русской попсы в заведении. Девушка напомнила, что Россия год назад совершила полномасштабное нападение на Украину, да и до сих пор идет война.

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