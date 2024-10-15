Для жизни в квартире подходят далеко не все породы собак.

Если вы живете в квартире, то к выбору собаки следует подходить осторожно, весдь не все породы могут жить в таком пространстве. Об этом пишет Express.

Генеральный директор Pet Sprint Анджело Сорбелло назвал пять лучших пород собак, которые лучше всего подходят для жизни в квартире, и пять, которых лучше не заводить в городском жилье.

Как пишет издание, наиболее важными факторами, которые следует учитывать, являются размер, темперамент и уровень энергии питомца.

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Породы с низкими потребностями в уходе и физических нагрузках лучше подходят для занятых людей, живущих в небольших помещениях.

Лучшей собакой для жизни в квартире Анджело называет французского бульдога. Эти собаки неприхотливые компаньоны и ведут ленивый образ жизни. Отдых на диване не будет проблемой для французских бульдогов.

На втором месте находится кавалер-кинг-чарльз-спаниель — эта порода собак известна своей нежностью, она с удовольствем проведет время у вас на коленях.

Третье место занимает ши-тцу. по словам эксперта, эти собаки отлично приспосабливаются к небольшим помещениям.

Наконец, на четвертом и пятом местах находятся борзая и мопс. Эти породы также подойдут для небольших помещений.

Каким собакам плохо жить в квартире - мнение эксперта

Бордер-колли;

Сибирские хаски;

Австралийские овчарки;

Бигли;

Джек-расл-терьеры.

Эти породы собак, по словам эксперта, требуют больше физического и умственного внимания, а из-за размера им также требуется много места.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 пород собак, которые находятся на грани исчезновения.

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