Среди таких авто и популярный электромобиль Tesla Model 3.

Самое большое преимущество покупки подержанного автомобиля – более низкая цена, что позволит сэкономить немало средств. Но если автомобиль потребует дорогих вложений, этот плюс быстро превратится в минус.

Поэтому важно провести исследование при покупке подержанного автомобиля, чтобы убедиться, что вы покупаете авто с высокими эксплуатационными характеристиками, безопасностью и надежностью. Как пишет ресурс GOBanking Rates, есть несколько факторов, которые следует учитывать при поиске самых надежных подержанных автомобилей.

Согласно блогу Ghost Autosport авторемонтной компании из Квебека, которая специализируется на европейских автомобилях есть три вещи, которые могут предоставить подержанным авто преимущество:

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Меньшая потребность в ремонте, чем у большинства других автомобилей.

Длительный срок службы при надлежащем обслуживании.

Высокие показатели безопасности.

Если вы ищете себе подержанное автомо, но имеющиеся варианты не соответствуют ни одному из этих критериев, вам нужно продолжить поиски. Есть восемь ненадежных подержанных автомобилей, которые лучше не покупать в 2025 году.

Tesla Model 3

В отчете Finance Buzz отмечается, что Tesla имеет репутацию авто, требующего дорогостоящего ремонта. К тому же часто запчасти к нему поставляются с задержками. Это может привести к увеличению расходов, если вам придется месяцами ждать, пока прибудет нужная деталь, и тем самым полагаться на другой транспорт.

Dodge Grand Caravan 2020 року

Dodge Grand Caravan может быть доступным вариантом для семей, нуждающихся в дополнительном пространстве, но он также имеет серьезные недостатки. В основном они связаны с безопасностью. Страховой институт безопасности дорожного движения поставил Caravan 2020 года низкую оценку за плохие фары. Еще одна проблема: хотя автомобиль имеет крепления для автокресел, их трудно найти или они расположены слишком глубоко в сиденье, чтобы получить к ним доступ.

Rivian R1T 2022 года

Consumer Reports дает Rivian R1T низкий рейтинг надежности – 22 балла – из-за проблем с климат-контролем, приводной системой и кузовным оборудованием, согласно блогу Norman Taylor & Associates. И это при том, что R1T не является бюджетным авто.

Ford Bronco Sport 2021 года

Ford Bronco 2021 года имеет проблемы с двигателем, тормозами и трансмиссией.

Volkswagen Taos 2022 года выпуска

Volkswagen Taos 2022 года выпуска уже шесть раз отзывался Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, согласно данным Consumer Reports. Проблемы включают преждевременный износ колодок/ротора, отказ тормозов, утечку антифриза и перегрев.

Jeep Compass 2023 года

По данным Finance Buzz, модель Compass 2023 года отозвали из-за проблем с электричеством. Некоторые модели также не отображают такую информацию, как показания спидометра и предупредительные лампочки. Кроме того, предыдущие модели имели проблемы с трансмиссией, подвеской и рулевым управлением.

Mercedes-Benz GLE 2020

Несмотря на то, что это популярный роскошный автомобиль, у модели 2020 года было 11 отзывов, связанных с проблемами с программным обеспечением электрической системы и электропроводкой.

Chevrolet Tahoe 2021

Анализ Consumer Reports показывает, что Chevrolet Tahoe 2021 года имеет серьезные проблемы с двигателем. Между тем версия 2022 года имеет встроенную электрику, которая была "хуже, чем в предыдущие годы".

На какие подержанные авто стоит обратить внимание

Если вы ищете хороший и надежный подержанный автомобиль, эксперты советуют обратить внимание на Jeep Grand Wagoneer 2023 года выпуска.

Также хорошей покупкой станет Ford F-150 Lightning. Но эксперты советуют присмотреться к нему как можно быстрее, ведь спрос на электроавтомобили растет.

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