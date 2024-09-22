Каждая декоративная деталь, которую вы добавляете на кухню, помогает создать желаемый стиль и атмосферу интерьера.

Когда дело доходит до проектирования пространства, дизайнеры интерьера говорят, что каждая кухня должна быть функциональной и стильной. Это помещение должно быть приспособлено для приготовления пищи, обеда и общения – и это лишь некоторые из активностей, которые могут происходить на кухне.

Когда вы разрабатываете идеи для кухни, легко забыть о некоторых мелких деталях, которые улучшают ваше пространство – и они варьируются от визуальных элементов до тех, которые являются более полезными, пишет издание Homes & Gardens. Но есть некоторые вещи, которые, по мнению дизайнеров интерьера, нужны на каждой кухне.

1. Место для хранения техники

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В наше время существует так много разнообразной мелкой бытовой техники, без которой мы просто не можем обойтись. От фритюрниц и соковыжималок до кофемашин и блендеров – ваша кухонная столешница может быстро стать заставленной этими предметами первой необходимости. Если, конечно, у вас нет места для хранения техники.

"Все больше и больше кухонь становятся современными, и клиенты стараются освободить их от лишних вещей. Работая с нашими клиентами, мы решили искать разумные решения, чтобы не только освободить столешницы, но и добавить легкости нашим клиентам в повседневной жизни", – говорит дизайнер интерьера Кристина Херсонски .

И одной из функций, которую все чаще внедряет ее команда в последнее время, являются места для хранения для бытовой техники.

"Они состоят из выдвижного фасада, секции столешничных приборов, которые спрятаны (иногда на выдвижном лотке для большего удобства), и специальных розеток для этих приборов. Кажется, что на кухне нет беспорядка на столешнице, но на самом деле мы просто запланировали, чтобы вещи оставались на своих местах за закрытыми фасадами шкафов", – объясняет она.

2. Текстурные декоративные детали

Каждая декоративная деталь, которую вы добавляете на кухню, помогает создать желаемый стиль и атмосферу интерьера. Но если вы выбираете только гладкие, блестящие материалы, ваш дизайн может выглядеть и ощущаться довольно плоским и "стерильным".

"Каждая кухня нуждается в немного текстуры, чтобы придать ей визуального интереса и объема, а не слишком плоского вида. Будь то фактурная плитка, решетка на шкафу, светильник, коврик или текстиль – существует множество способов добавить кухне текстуры", – говорит Молли Торрес Портноф, основательница и главный дизайнер DATE Interiors.

Независимо от того, используете ли вы плитку нестандартной формы, яркие осветительные приборы или добавляете нежности с помощью текстиля, эти вещи добавляют не только декоративной отделки, но и гораздо более теплого, более уютного вида.

3. Розетка на кухонном островке

Легко увлечься эстетическими решениями, но есть и несколько практических вещей, которые, по мнению дизайнеров интерьера, необходимы вашей кухне – и они могут сделать ваше пространство гораздо проще (и приятнее) в использовании.

"Популярность кухонного островка закрепила его как такой, что останется надолго. Не забудьте оборудовать его функциональными инструментами, которые облегчат вам жизнь – например, спланируйте расположение розеток. Если вы можете сделать скрытые розетки, еще лучше", – говорит Кристина.

Островные розетки окажутся более полезными, чем вы можете себе представить. От подключения приборов, когда вы готовите еду, до зарядки телефона или ноутбука, когда вы находитесь на кухне.

4. Цветы

То, что кухня является более утилитарной комнатой в вашем доме, не означает, что она должна быть лишена красивого декора. И если есть один элемент, который, по мнению дизайнеров, необходим на вашей кухне, то это цветы.

"Простая композиция из цветов или даже небольшая ваза с бутонами добавляет кухне элемент жизни. Если тонны растений возле кухни – это не ваша стихия, красивая композиция, сделанная своими руками, с цветами с местного фермерского рынка может сделать свое дело", – говорит Кристина.

5. Уютная зона отдыха

Когда вы думаете о местах для сидения на кухне, вы можете подумать об островной барной стойке, обеденном столе или, возможно, даже об уютном уголке для завтрака. Но почему бы не добавить что-то более уютное и непринужденное, почти как мини-гостиная в углу вашей кухни?

"Мы все знакомы с барной стойкой для завтрака и встроенными банкетками, но, по моему мнению, каждая кухня нуждается в удобных, гибких сиденьях. Хотя функциональная обеденная мебель является обязательной на кухне, мы используем наши кухни для гораздо большего. В каждой кухне, которую я проектирую, я стараюсь оставить место для небольшого уютного дивана или пары роскошных кресел – всегда в паре с миниатюрным столиком для кофе или бокалов вина, которые сопровождают эти уютные, непринужденные моменты", – говорит дизайнер интерьера Бетани Адамс.

6. Изысканная ваза для фруктов

На каждой кухне нужна посуда, так почему бы не сделать ее еще и элементом декора? Если вы не из тех, кто любит добавлять много декора на свою кухню (особенно, если это небольшое пространство), заявить о себе можно с помощью красивой посуды – например, вазы для фруктов.

"Не останавливайтесь на обычной вазе для фруктов! Найдите что-то особенное, фактурное, цветное или даже скульптурное. Главное – выбрать что-то, что может хорошо смотреться само по себе, даже когда оно пустое! Она выступает как декоративный элемент, но выполняет функцию, когда это необходимо", – говорит Кристина.

Ваза для фруктов может многое рассказать о вкусе владельца - вы можете найти что-то винтажное или современное от молодого художника, объясняет дизайнер интерьеров.

7. Место для всего необходимого

Кухни, безусловно, становятся все более используемыми помещениями, но они все еще должны быть функциональными. А для Натали Ребак, главного дизайнера Re: Design Architects, "на кухне должен быть "дом" для всего".

"Организованность и отсутствие беспорядка на кухне имеют решающее значение для того, как выглядит пространство, а также как оно функционирует. Во время проектирования или ремонта кухни я сажусь с клиентом и маркирую каждый шкафчик и ящик, чтобы убедиться, что все имеет свое место, к нему легко добраться и он имеет соответствующее пространство", – объясняет она.

Это не означает, что на столешнице ничего не должно быть, это просто означает, что все, что находится на виду, должно выглядеть намеренно там оставленным и организованным. Держите на столешнице эстетические предметы, такие как деревянные доски для нарезки или винтажные кувшины для посуды. Все остальное должно быть организовано и иметь специально отведенное место для хранения.

8. Декоративная настольная лампа для стола

Тенденция лампового декора не теряет своей популярности, и хотя кухня, пожалуй, не лучшее место для целой коллекции ламп, одна из них может создать великолепную атмосферу в вашем интерьере.

"Настольная лампа, расположенная на столешнице, может быть не самой практичной или не выполнять свою функцию. Однако настольная лампа придаст пространству стильный и теплый оттенок. Подобно функции и растущей популярности декоративного освещения, например, настенных бра или подвесок, настольные лампы добавляют общей атмосфере кухни. Вечером вы можете включить только лампу, чтобы создать настроение. Кухня – это не только место для приготовления пищи, это центр семейной жизни, развлечений и отдыха", – рассказывает Кристина Херсонски.

9. Разнообразное освещение

Кухонное освещение имеет важное значение в любой схеме. От подвесных светильников до бра – существует множество стилей, которые стоит учитывать.

"Кухни нуждаются в разнообразном освещении", – утверждает Натали Ребак. "Я предлагаю верхнее светодиодное освещение с возможностью регулировки яркости, например, красивый подвесной светильник над островком – он объединяет все элементы и привлекает внимание. В дополнение к этому, идеально иметь целевое освещение над плитой, раковиной и под шкафами", – добавляет она.

Эти различные источники света идеально подходят для многофункциональных пространств: рабочее освещение облегчает приготовление пищи, а подвесные светильники и лампы создают более непринужденную атмосферу для обеда и общения.

10. Скрытые места для хранения вещей

Если вам не нравится хранить вещи на кухонных столешницах, дизайнер интерьера Ами Маккей говорит: "Каждая кухня нуждается в скрытом месте в столешнице – месте хранения для техники или шкафчика для напитков, где можно спрятать все самое необходимое".

Хранилище под столешницей означает, что техника и кухонные принадлежности находятся вне поля зрения, но к ним легко добраться, когда они вам нужны, особенно во время приготовления пищи.

"На моей кухне есть длинные высокие ящички, которые открываются в столешнице, а затем я извлекаю лоток с приборами, где стоят кофеварка, соковыжималка и тостер", – рассказывает Ами. "Над ней у меня есть несколько полок для всех необходимых вещей: меда, кофе и чашек, где все расположено на своих местах, чтобы все было под рукой. Поскольку вы будете пользоваться этим шкафом несколько раз в день, вы захотите, чтобы он был красивым, добавив декоративную плитку на задней стенке. Когда вы развлекаетесь или устраиваете вечеринку, его также можно использовать как барную стойку или сервировочную станцию", – добавляет она.

Если дизайнеры интерьера и доказывают, что каждая кухня нуждается в чем-то, то это то, что для успешного дизайна важны как эстетические, так и функциональные детали. Поэтому, будь то островные розетки, специальное освещение или уютный декор, обязательно добавьте эти элементы на свою кухню.

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