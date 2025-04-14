Лучше не использовать фольгу при выпечке.

Алюминиевая фольга удобна и универсальна, и по праву заслуживает свое место на кухне. Ею можно обернуть еду, чтобы сохранить ее теплой, или застелить противень для запекания. Однако шеф-повар Мухаммед Инс в статье для Thetakeout.com назвал ситуацию, в которой использование фольги станет критической ошибкой.

Он объяснил, что фольгу не рекомендуется использовать в качестве подложки для выпечки, особенно для деликатных продуктов, таких как печенье или брауни.

"Фольга имеет тенденцию отражать тепло, а не поглощать его, поэтому вы часто получаете неравномерные результаты, особенно с деликатной выпечкой", — объяснил Инс. "Низ может слишком быстро подрумяниться, а внутренняя часть останется непропеченной".

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Он также призвал не использовать фольгу для выпечки с цитрусами, например, лимонного тарта. Как объясняет шеф-повар, кислые ингредиенты могут разрушать алюминиевую фольгу, оставляя горький привкус. Это касается также и других кислых ингредиентов, например, уксуса или помидоров.

Что использовать вместо фольги при выпечке

Инс рекомендует при выпечке использзовать пергаментную бумагу. По его словам, она не мешает вкусу, обеспечивает равномерное выпекание и не прилипает. Использование ее в качестве подложки для выпечки добавляет воздухопроницаемый слой между вашей выпечкой и противнем. Поскольку во многих противнях для выпечки есть более горячие и более холодные места, бумага для выпечки помогает контролировать разницу температур.

Кроме того, существуют силиконовые коврики, которые можно использовать многократно и они отлично подходят для печенья и пирожных.

Единственный нюанс - силиконовые коврики для выпечки очень антипригарные, поэтому, хотя они отлично подходят для липкой карамели и безе, однако печенье может на них слишком сильно растекаться.

Ранее УНИАН рассказывал о 15 способах, как можно использовать фольгу на кухне и за ее пределами. Так, с ее помощью можно наточить ножницы, отполировать серебро и очистить утюг от нагара.

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