Вы можете немного упростить себе выполнение задания.

Визуальные загадки о животных для детей и взрослых будут полезными - можно улучшить внимательность и "прокачать" способность логически мыслить.

Попробуйте справиться с головоломкой-загадкой, на которой изображено очень много сов. Среди этих птиц есть одна, которую можно назвать редкой. Если вы настоящий умственный "богатырь", то на выполнение этого задания вам понадобится только 11 секунд.

Старайтесь максимально проявить свою способность аналитически мыслить - обращайте внимание на малейшие детали, анализируйте, сравнивайте сов друг с другом и ищите ту птицу, которую можно без сомнений назвать уникальной.

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Не забывайте, что на выполнение задания есть лимит, - поэтому стоит найти какое-то устройство, которое позволит вам проследить за временем.

Можете облегчить себе задачу - прикройте верхние четыре строки головоломки и продолжайте искать уникальную сову на остальной части изображения.

Сейчас мы вам покажем, где была уникальная птица. Редкая сова находилась в третьей строке снизу изображения.

Такая головоломка для умственных "Гераклов" уже опубликована - вот что надо сделать

На картинке есть куча цифр 1474 и среди них нужно найти зеркальное число. Настоящие умственные "Гераклы" смогут укротить эту головоломку за 11 секунд.

Будьте готовы к тому, что придется напрягать глаза - цифры буквально могут как будто "скакать". Вам нужно будет взять себя в руки, и это является залогом успешного выполнения задания.

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