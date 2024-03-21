Не паникуйте - будьте готовы, что числа будут как бы "скакать" перед глазами.

Сложные головоломки-загадки для детей с числами очень помогают развивать логическое мышление и внимательность. Благодаря таким заданиям человек потом легко может за короткое время разыскать что-то, что для нетренированного глаза откроется не сразу.

Попробуйте найти зеркальное число среди кучи цифр 1474. Реальный умственный "Геракл" сможет укротить эту загадку-головоломку за 11 секунд. Первое, что нужно сделать, - отказаться от паники - будьте готовы к тому, что числа как бы будут "скакать" перед глазами, и сначала рассмотреть что-то будет непросто.

Вам нужно будет собрать всю внимательность в кучу, а потом за минимальное количество времени "просканировать" головоломку-загадку и найти зеркальную цифру. Позаботьтесь также о том, чтобы на каком-то устройстве вы смогли засечь, сколько времени потратите на поиск необычной цифры.

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Зеркальная цифра была в третьей строке снизу визуальной загадки - это число 1414.

Оптическая иллюзия-загадка для настоящих "творцов" - какая задача

Среди большого количества страусов надо разыскать одну птицу, которую по определенному признаку можно назвать странной.

Если вы настоящий "творец", то легко сможете понять, в чем же дело, за 10 секунд. Главное - будьте максимально собранными и внимательными. Можете увеличивать масштаб изображения - это сильно поможет.

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