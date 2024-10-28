Перед тем, как браться за поиски, стоит вспомнить "фишку" утки.

Оптические загадки для взрослых и детей могут быть очень хитрые, и они способны принести пользу, поскольку благодаря им можно прорабатывать свою внимательность и собранность.

Свежее задание такое - следует за 7 секунд разыскать утку в киевском парке Наталка, который был подтоплен весной этого года из-за поднятия уровня воды в реке Днепр.

На картинке видно подтопленную дорожку, а также много деревьев, и среди пейзажа главное не растерять внимание и направить его именно на поиск птицы.

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Журналисты отметили, что важно вспомнить, как утка выглядит:

"Если вы вспомните ее "фишку", то сможете очень быстро разыскать на картинке".

Эта оптическая загадка хитрая, поэтому надо "включать" внимательность на максимум.

Утку легко могли разыскать те, кто вспомнил, что у этих птиц может быть яркая полоса на шее. Хитрость задания заключалась в том, что птица будто пряталась возле дерева.

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На картинке есть много тыкв, но только одну из них можно назвать странной по определенному признаку. Разыскать странную тыкву надо за 9 секунд. Если задание покажется слишком сложным, можно воспользоваться подсказками.

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