Справиться надо менее чем за 10 секунд.

Оптические иллюзии и тесты на внимательность хорошо помогают держать ум острым. УНИАН создал для вас новую загадку, которая станет отличной "гимнастикой для мозга".

Перед вами десять столбиков с числами 2388. На первый взгляд кажется, что они одинаковые, но это не так. Ваша задача состоит в том, чтобы отыскать одно лишнее число. Придется быть очень внимательными, потому что "самозванца" на самом деле очень трудно заметить.

Главным в этом деле является умение сконцентрироваться на задании, чтобы не отвлекаться на другие вещи. Фанаты фотоиллюзий имеют собственные способы поиска. Если вы не один из них, то это хорошая возможность придумать свою стратегию!

Видео дня

Готовы? Установите таймер на 10 секунд, а затем сделайте глубокий вдох и начинайте!

Ответ

В центре восьмого столбика можно заметить число 2888. Признайтесь, что найти его было довольно трудно.

Тесты и головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям очень хитрую оптическую загадку, которая заставит вас сильно ломать голову. Надо определить, какое из двух окон является большим по размеру.

Также предлагаем поиграть в "Шерлока" и определить по рисунку, кто из незнакомцев является похитителем ребенка. Вы должны справиться всего за пять секунд.

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