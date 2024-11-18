Визуальная загадка хитрая, и надо удостовериться, не играет ли ум с вами злую шутку.

Загадки для взрослых могут быть в форме оптических иллюзий, которые можно использовать как тесты на IQ (коэффициент интеллекта). Люди, которые вовремя способны справиться с такими задачами, могут считать себя умниками.

Новую оптическую загадку опубликовало издание Jagran Josh. Задание хитрое - на картинке видно дом и два окна, и надо за 5 секунд понять, какое же из окон на самом деле больше по размерам.

Стоит отметить, что вы имеете дело с оптической иллюзией, поэтому нельзя верить своим глазам.

Видео дня

Журналисты дали совет:

После рассматривания изображения подумайте над тем, не играет ли с вами ваш разум злую шутку.

Внимательно рассмотрите изображение и дайте правильный ответ.

Не забывайте о том, что у вас есть только пять секунд:

Один...

Два...

Три...

Четыре...

Пять.

Теперь озвучьте правильный ответ. А правильный таков - окна одинаковые. Разница в восприятии размеров окон возникала из-за "хитрого трюка" перспективы.

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УНИАН уже публиковал различные головоломки. Одна из них вот такая - на картинке надо за 5 секунд найти дворника, которому угрожает опасность.

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