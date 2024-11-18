Загадки для взрослых могут быть в форме оптических иллюзий, которые можно использовать как тесты на IQ (коэффициент интеллекта). Люди, которые вовремя способны справиться с такими задачами, могут считать себя умниками.
Новую оптическую загадку опубликовало издание Jagran Josh. Задание хитрое - на картинке видно дом и два окна, и надо за 5 секунд понять, какое же из окон на самом деле больше по размерам.
Стоит отметить, что вы имеете дело с оптической иллюзией, поэтому нельзя верить своим глазам.
Журналисты дали совет:
После рассматривания изображения подумайте над тем, не играет ли с вами ваш разум злую шутку.
Внимательно рассмотрите изображение и дайте правильный ответ.
Не забывайте о том, что у вас есть только пять секунд:
- Один...
- Два...
- Три...
- Четыре...
- Пять.
Теперь озвучьте правильный ответ. А правильный таков - окна одинаковые. Разница в восприятии размеров окон возникала из-за "хитрого трюка" перспективы.
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