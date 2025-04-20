Эксперты даже обнаружили лодку времен Иисуса возрастом 2000 лет.

Ученые годами ищут ответы на вопросы касательно жизни Иисуса Христоса. Его тайны "раскрываются" благодаря новым находкам.

Издание The Sun пишет, что археологи обнаружили несколько умопомрачительных артефактов двухтысячелетней давности, включая камень, связанный с распятием Иисуса, и даже шокирующе сохранившийся корабль из Галилейского моря.

Камень Пилата

Понтий Пилат - знаковая часть истории Иисуса. Он служил при императоре Тиберии в качестве пятого правителя тогдашней римской провинции Иудея с 26 по 36 год нашей эры. Но гораздо больше он известен как человек, председательствовавший на суде над Иисусом, который в результате привел к распятию.

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Главным доказательством его вины является камень Пилата - глыба резного известняка, найденная в Кесарии Маритиме, археологическом памятнике в Израиле. Он поврежден, но на нем частично сохранилась надпись, приписываемая Пилату. Единственный разборчивый текст, написанный на латыни, гласит:

Божественному Августу этого Тиберия... Понтий Пилат... префект Иудеи... посвятил это.

Когда Пилат был правителем, эта местность была столицей Иудеи, так что это отличное свидетельство его пребывания там - даже если в нем нет упоминания о самом распятии.

Силоамский бассейн

Силоамский бассейн - древний иерусалимский бассейн, где Иисус исцелил слепого.

Силоамский бассейн - это ряд вырубленных в скале бассейнов, которые можно найти к юго-востоку от стен Старого города Иеруасалема. Бассейны, питаемые источником Гихон, были важной частью истории Иисуса, в частности, в Евангелии от Иоанна.

Говорят, что Иисус исцелил слепого от рождения человека, отправив его в бассейн. Кроме того, в древности он был местом сбора еврейских паломников.

К сожалению, бассейн был разрушен и засыпан во время Первой иудейско-римской войны в 70 году, но его официально заново открыли во время раскопок канализации в 2004 году. Открытие было подтверждено в 2005 году, а поздние раскопки в 2023 году открыли еще больше участков бассейна.

Лодка Галилейского моря

Лодка, известная также как Древняя Галилейская лодка и даже Лодка Иисуса, была найдена в Израиле еще в середине 1980-х годов. Это древняя рыбацкая лодка, датируемая I веком нашей эры и имеющая длину 23 метра. Она удивительно хорошо сохранилась.

Плохая новость заключается в том, что нет никакой прямой связи между лодкой и самим Иисусом. Это именно та лодка, которой пользовались Иисус и его ученики в то время, что делает ее важной для христиан, но в конечном итоге нет никаких доказательств того, что они взаимодействовали именно с этим судном.

Капернаумская синагога

Иисус, по преданию, проводил время в синагоге, а также исцелил там одержимого человека. Эта история упоминается в Евангелиях от Марка и Луки, и еще несколько ссылок на это место встречаются в Библии.

В деревне Капернаум, расположенной на северном берегу Галилейского моря, во времена Иисуса проживало около 1 500 человек, но в XI веке она была заброшена. С 1838 года в этом городе ведутся постоянные раскопки, в ходе которых были обнаружены две древние синагоги, одна из которых была построена над другой. Фундамент более ранней синагоги может быть тем самым, который упоминается в Евангелиях.

Костница Каиафы

Костница Каиафы - редкая реликвия, найденная в погребальной пещере в Иерусалиме в начале девяностых годов прошлого века.

Костница - это тип ларца, в котором хранились кости умерших людей, обычно после того, как они побывали во временной могиле.

На одном из украшенных оссуариев была надпись "Иосиф, сын Каиафы", и в нем хранились кости мужчины в возрасте около 60 лет. Иосиф бен Каиафа был первосвященником Израиля в первом веке. В Евангелиях Нового Завета он назван ключевым соперником Иисуса, организатором заговора с целью его убийства и даже председателем на суде.

На протяжении многих лет шкатулка вызывала споры, ученые обсуждали ее подлинность. Более поздние исследования позволяют предположить, что оссуарий подлинный.

Ранее УНИАН писал, что ел Иисус Христос.

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