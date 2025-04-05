К настоящему времени на месте находки обнаружено много артефактов, некоторые из которых относятся к железному веку.

В древней церкви в Иерусалиме, где был распят и похоронен Иисус Христос, обнаружили доказательства существования древнего сада, что соответствует библейским писаниям. По словам одного из археологов, которые занимались раскопками в этом месте, человечество ждет еще много других сюрпризов, пишет Fox News.

Отмечается, что ученые проводили раскопки в Храме Гроба Господня. Там были найдены свидетельства существования древних оливковых деревьев и виноградных лоз. Образцы датируются примерно 2 000 лет назад.

В издании подчеркнули, что эта находка перекликается с новозаветным стихом Иоанна 19:41. В нем говорится о том, что на месте, где был распят Иисус Христос, находится сад.

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Профессор археологии из Римского университета Сапиенца Франческа Стасолла подтвердила эти выводы в разговоре с журналистами. По ее словам, пыльца и семена, которые удалось найти команде, датируются периодом между использованием каменоломни и римской эпохой, когда эта территория использовалась в качестве погребальной.

"Постепенно каменоломня была заброшена, и по окончании добычи камня ее стали использовать под сельскохозяйственные угодья и гробницы. Должно быть, так она выглядела в I веке нашей эры", - сказала Стасолла.

Профессор археологии добавила, что к настоящему времени на месте находки обнаружено много артефактов, некоторые из которых относятся к железному веку. Эти находки свидетельствуют о том, что этот район был местом паломничества с IV века.

В издании добавили, что эти раскопки являются первым крупным реставрационным проектом в Храме Гроба Господня за почти два столетия. Стасолла добавила, что раскопки ведутся во всех зонах церкви, общих для религиозных общин.

Журналисты напомнили, что церковь была основана в 326 году нашей эры. Первоначальное строение было разрушено исламским правителем аль-Хакимом би-Амр-Аллахом в 1009 году нашей эры.

Стасолла согласилась с тем, что находка перекликается с новозаветным стихом Иоанна 19:41. Тем не менее она провела границу между археологическими исследованиями и теологией.

"Археология предоставляет нам данные, которые затем должны быть историзированы и интерпретированы. В данном случае она документирует сельскохозяйственное использование каменоломни", - заявила Стасолла.

Профессор археологии добавила, что раскопки в этом районе все еще продолжаются. По ее словам, исследование "расширяет познания развития города и процесса его сакрализации в христианском ключе".

Другие открытия ученых

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