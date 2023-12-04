Употреблять сыр необходимо в умеренных количествах, предупредила специалист.

Бесспорно, на наше здоровье больше всего влияют продукты, которые мы едим каждый день. Поэтому, если вы регулярно едите сыр, важно знать, какое влияние он оказывает на организм. Дипломированные диетологи рассказали все, что важно знать по этому поводу, пишет американский журнал Parade.

Как отметила врач-диетолог Алексис Ньюман, сыр может быть частью здорового рациона в том случае, если у вас нет диетической чувствительности или аллергии.

"Сыр полон питательных веществ, таких как белок, жир, кальций, фосфор и витамины А, В12 и D",

Специалист добавила, что некоторые виды сыра (сыр с плесенью, бри и швейцарский сыр) содержат особый тип жира, называемый конъюгированной линолевой кислотой (или CLA), который может помочь уменьшить воспаление, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Доктор медицинских наук, диетолог Алекс Касперо также согласилась с тем, что сыр может быть частью здорового рациона. Однако, она предупредила, что употреблять его необходимо в умеренных количествах, включая в свой рацион другие продукты, богатые питательными веществами.

Сколько можно есть твердого сыра в день

По словам диетолога Алекс Касперо, полезно ли есть сыр ежедневно, зависит от общего контекста диеты:

"Насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10% от общего количества калорий. Если диета уже богата насыщенными жирами, то добавление большего количества сыра, скорее всего, окажет негативное влияние на здоровье, особенно на сердечно-сосудистую систему. Если диета богата растениями и, естественно, содержит меньше насыщенных жиров, то добавление небольшого количества сыра будет нейтральным или слегка положительным из-за добавленного кальция".

Диетолог Ньюман в свою очередь рассказала, что ежедневное употребление сыра может помочь предотвратить остеопороз. По ее словам, это связано с тем, что сыр богат кальцием, который важен для здоровья костей.

Помогает ли сыр похудеть

Диетолог Алексис Ньюман отметила, что включение сыра в здоровый перекус (например, в сочетании с фруктами) может помочь с потерей веса, поскольку сыр насыщает и может предотвратить переедание в дальнейшем.

Доктор медицинских наук Алекс Касперо добавила, что употребление сыра не приведет к увеличению веса, пока вы будете поддерживать дефицит калорий.

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