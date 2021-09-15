На вечеринки приглашали гостей с сайтов знакомств.

В итальянском городе Прато 40-летнего священника Франческо Спаньези обвинили в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщает газета La Nazione.

Отмечается, что Спаньези поместили под домашний арест.

Вместе с сообщником он якобы организовывал "вечеринки с сексуальным подтекстом", на которые приглашал гостей с сайтов знакомств. Специально для этих мероприятий они покупали кокаин и гамма-бутиролактон – так называемый "наркотик для изнасилований".

Читайте такжеНа Волыни задержали священника Московского патриархата, стоявшего на трассе в лосинах и балетках (видео)По версии следствия, деньги на наркотики Спаньези брал из пожертвований прихожан церкви, в которой служил. При этом на самих вечеринках запрещенные вещества распространялись бесплатно.

Ранее сообщалось, как в России священника, который призвал верхушку РПЦ показать доходы, объявили наркоманом.

А во Львове дважды судимого священника задержали за торговлю оружием. Он изготавливал огнестрельное оружие и продавал его через интернет, отправляя по почте.

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Автор: Катерина Шварц