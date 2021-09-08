Сам актер сказал, что впервые об этом слышит.

Маркетолог Мария Матрос обвинила актера и преподавателя Киевского университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко в изнасиловании, когда ей было всего 17 лет.

Об этом пишет Суспильне.

Мария говорит, что знала Талашко с четырех лет, поскольку актер был другом ее семьи. Когда девушка окончила школу – преподаватель позвал ее поступать в вуз.

"Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на 2 недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, выпьем и тому подобное", – поделилась героиня.

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"В какой-то момент я поняла, куда это все... и говорю ему: "Владимир Дмитриевич, опомнись, тебе 62 года, тебе надо все это делать с теми, кто тебе по возрасту подходит. И я ему говорю, что я не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит... И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее", — рассказала она журналистам.

Девушка не готова была поднимать скандал, но после обвинений Талашко в сексуальных домогательствах студенток решила "показать масштаб трагедии". Также Матиос добавила, что ради этого даже будет посещать суды.

"Я не была из тех девушек, которые привлекают внимание мужчин. Я не актриса, я серьезная заучка в больших очках, которая хорошо учится и училась всегда, у которой интеллектуальная профессия, много работает. Я не тот человек и всегда была такой", — объяснила она.

Сам Талашко в ответ на вопрос Суспильне касательно обвинений сказал "Ничего не знаю, впервые слышу это".

В августе Талашко обвинили в том, что он приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Театральный критик и сценарист Богдан Панкрухин 8 августа обнародовал сообщение с рассказами двух конкретных девушек. Позже появились подобные обвинения от других молодых женщин.

Актера обвинили его студентки и бывшие абитуриентки (приглашение домой под предлогом помощи в обучении или устройстве в вуз, фотографирование обнаженной, целование), а также журналистка, высказавшаяся о приставаниях во время интервью.

По словам журналистки Янины Соколовой, которая в свое время училась в институте Карпенко-Карого, такие случаи в вузе не редкость. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем комментарии отметил, что начато служебное расследование. Владимир Талашко все обвинения отвергает.

Талашко – заслуженный артист Украины, актер и режиссер; в 2002 году получил звание народного артиста. Является действующим членом Национального союза кинематографистов Украины.

Актер, прежде всего, известный по главной роли в фильме режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики" (1973). Снимался в советских лентах о Второй мировой войне.

Автор: Яна Ставская