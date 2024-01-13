Внешне семья может казаться вполне благополучной, но на самом деле ваше поведение многое может сказать о семейных проблемах в детстве.

В идеальном мире семья каждого была бы стабильной, безопасной и эмоционально здоровой. К сожалению, реальность сложнее. Возможно, вы выросли с эмоционально незрелыми родителями, которые портили вам психику из-за каждой мелочи.

Энни Райт, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи из Беркли, Калифорния, рассказала изданию Business Insider, как ошибки родителей при воспитании детей сказываются на жизни уже взрослого человека. По тому, как человек обращается с друзьями, коллегами или партнером, можно понять, насколько здоровой была атмосфера в его семье во времена детства.

В частности психолог привела типичные признаки того, что вы выросли в плохом доме, даже если вам так не кажется.

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1. Вы чрезвычайно строги к себе

Люди, выросшие в неблагополучных семьях, могут иметь низкую самооценку или негативные модели мышления. Если вас воспитывали чрезмерно критичные родители, вам может быть очень трудно "отключить эти критические голоса в своей голове".

2. Вам трудно контролировать свои эмоции

Эмоциональная дисрегуляция возникает, когда вы не можете должным образом выразить свои чувства. Люди из неблагополучных или жестоких семей часто испытывают трудности с эмоциональной регуляцией.

Эмоционально здоровые опекуны помогут их детям осознать, когда они злы или грустны, и найдут для них безопасные способы справиться с неприятными эмоциями. Но если у вас есть эмоционально незрелые или обидчивые родители, вы могли получать сообщения вроде: "Я дам тебе возможность еще поплакать".

3. У вас проблемы с проявлениями симпатии

Трудности в дружбе, романтическом партнерстве и дружеских рабочих отношениях - обычное дело для тех, у кого была проблемная семья. Возможно, вы не сможете установить границы, выразить свои чувства или даже просто не понимаете, как выглядит здоровая динамика отношений.

4. Вы не знаете, как разрешить конфликт

То, как вы справляетесь с конфликтами, во многом зависит от условий, в которых вы выросли. Например, если ваш отец свирепствовал при первых признаках конфликта, вы, вероятно, с детства поняли, что конфликты опасны и их надо избегать любой ценой.

С другой стороны, если у вас был пассивный отец, который закрывался при возникновении проблем, вы, вероятно, получили пример того, что проблемы следует молча проглотить.

5. У вас есть нарушения сна или тревожность

Эмоциональные и психологические симптомы воспитания в нестабильной или небрежной семье также могут иметь психические побочные эффекты. Бессонница, стресс и беспокойство могут быть связаны с вашими прошлыми или текущими отношениями с родителями.

6. Вы боитесь выйти из зоны комфорта

Проблемные родители в детстве не обязательно превратят вас в человека, боящегося рисковать и делать что-то новое. Но часто таким людям действительно трудно выйти из зоны комфорта.

"Есть очень большая часть людей, которые происходят из неблагополучных семейных систем, которые очень боятся выходить в свет или идти на большой риск, потому что они не обязательно чувствуют под собой так называемую сетку безопасности, чтобы поймать их в случае падения", – объясняет Энни Райт.

7. Вы понимаете, что эмоционально нездоровы

Люди, которые находятся в нездоровых романтических отношениях или в целом имеют проблемы с общением, часто понимают это и пытаются преодолеть проблему. Например, обращаются за помощью к психологам. И именно во время такой терапии выясняется, что эти психологические проблемы происходят именно из проблемного детства.

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