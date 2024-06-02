Такое поведение может показаться обычным, но в долгосрочной перспективе вредит здоровью вашего мозга.

Как и наше тело, наш мозг меняется с возрастом. Чем старше мы становимся, тем труднее нам вспоминать информацию, например, название ресторана, в котором мы были, или куда мы положили ключи. Или может потребоваться больше времени, чтобы узнать что-то новое. Об этом говорится в материале HuffPost.

Хорошая новость заключается в том, что мы на самом деле имеем большой контроль над сохранением здоровья нашего мозга и предотвращением преждевременного старения - и это начинается с ежедневных привычек. В частности, поведение, которого мы избегаем, может положительно повлиять на наше познание. Вот ошибки, которые нужно исправить как можно скорее:

Вы не получаете достаточного социального взаимодействия

Видео дня

От удаленной работы до рождения ребенка и выхода на пенсию есть много ситуаций, в которые бросает нас жизнь.

"В нашей культуре так привычно медленно терять социальную сеть в течение жизни. Нам нужна какая-то социальная сеть, к которой мы можем обратиться, когда нам это нужно - даже если мы думаем, что это нам не нужно. Итак, как социализация влияет на мозг? Каждый раз, когда мы встречаем кого-то нового, мы создаем новую связь в нашем мозгу между клетками мозга", - говорит доктор Залди Тан, директор программы памяти и здорового старения в Cedars-Sinai.

Кроме того, доказано, что сильная социальная сеть улучшает настроение, что связано со здоровьем нашего мозга.

Несмотря на то, что личное общение, кажется, является наиболее полезным для здоровья мозга, онлайн-социализация и виртуальные разговоры также могут помочь, утверждает доктор Глен Финни, сотрудник Американской академии неврологии и директор программы памяти и познания в Geisinger Health.

"Есть определенные люди, которые буквально физически изолированы или могут не иметь друзей и семьи в своем районе, их онлайн-сообщество становится для них спасательным кругом и может иметь реальную пользу", - говорит Финни.

Вы поддерживаете свой мозг активным, но только делая то же самое снова и снова

Вы не только хотите задействовать свой мозг, сохраняя навыки, которые у вас уже есть, но вы также хотите вывести свой мозг из зоны комфорта, объясняет Финни.

"Если вы скажете: "Я больше не ребенок. Я не собираюсь беспокоиться о том, чтобы чему-то научиться - это на самом деле может саботировать здоровье вашего мозга и привести к преждевременному старению мозга", - говорит ученый.

Так же, как когда мы знакомимся с кем-то новым, обучение чему-то новому формирует связи между клетками нашего мозга и помогает сохранить мозг молодым.

"Вы всегда должны расширять свой умственный кругозор. Если вы никогда не брали музыкальный инструмент, изучите музыкальный инструмент. Если вы никогда не читали на иностранном языке, изучите иностранный язык", - советует эксперт.

Вы отвергаете хронический стресс, который носите с собой

Стресс является частью повседневной жизни, и наш организм обычно может быстро восстановиться после определенного стрессового события или ситуации. Проблема заключается в том, что этот стресс становится хроническим - и мы не решаем ее.

"Мы действительно умеем поддерживать реакцию на стресс в течение всего дня - на умеренном уровне, который мы можем даже не заметить. Даже когда ничего стрессового не происходит, мы можем испытывать подсознательный стресс", - сказала доктор Элисса Эпель, профессор психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По ее словам, важно осознавать этот стресс и избавляться от него в течение дня - например, помнить о своих мыслях и замедлять дыхание. Создание "кратковременных состояний острого стресса в нашем теле" на самом деле может помочь снять стресс, добавила она, например, посещение сауны, принятие холодного душа или попытка высокоинтенсивной тренировки. Это дает нам больше состояний релаксации днем и лучшее качество сна ночью.

"Когда мы можем находиться в более глубоком состоянии покоя как днем, так и во время сна, мы даем нашим нейронам возможность также восстановиться и замедлить старение мозга", - пояснила она.

Вы слишком полагаетесь на скорость

"Когда мы заняты нашей профессиональной и светской жизнью, это естественная тенденция выбирать что-то быстрое - можно поставить еду в микроволновую печь или пойти в прокат. В долгосрочной перспективе это может быть не лучшим для нашего мозга", - сказал Тан.

Фаст-фуды часто подвергаются высокой обработке, богаты насыщенными жирами и сахаром. Исследования показали, что диета с высоким содержанием таких продуктов в течение многих лет может привести к более высокому риску деменции.

"Мы знаем, что это может привести к преждевременному старению мозга и может привести к заболеваниям, которые негативно влияют на здоровье мозга", - сказал Финни.

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени есть фаст-фуд или есть на вынос: это вкусно, может быть самым доступным вариантом, а иногда нам это просто необходимо. Насколько можете, попробуйте также сосредоточиться на диете с высоким содержанием жирных кислот Омега-3, таких как зеленые листовые овощи, рыба, оливковое масло и орехи. Доказано, что Омега-3 улучшают память, обучение и кровообращение в мозге.

Вы стремитесь иметь достаточное количество сна каждую ночь, но качество сна плохое

Даже если вы стремитесь спать рекомендованные семь-девять часов в ночь, если ваш сон плохой, на следующий день вы, скорее всего, проснетесь с ощущением усталости. А как количество, так и качество сна важны для здоровья мозга.

"Во время сна воспоминания о дне сортируются и размещаются в нужном месте, чтобы мы могли получить доступ в будущем. Бета-амилоид, липкий белок, который сеет хаос в мозге людей с болезнью Альцгеймера, очищается во время сна. Когда сон слишком короткий или плохого качества эти процессы прерываются", - пояснил Тан.

На следующий день вам может быть трудно сосредоточиться или запомнить информацию. Но с годами плохой сон может увеличить риск преждевременного старения мозга и развития деменции.

Чтобы улучшить качество сна, Тан рекомендует установить постоянное время сна, свести к минимуму алкоголь, уменьшить потребление жидкости перед сном, избегать успокоительных и снотворных препаратов, а также ограничить время сна (не прокручивать и не смотреть телевизор в постели).

Вы не включаете физическую активность в свой образ жизни

"Физические упражнения, особенно сердечно-сосудистые, а также даже упражнения для наращивания мышц, важны для поддержания мозга. На самом деле это может увеличить гормоны роста в мозге, такие как нервные факторы, которые способствуют здоровью мозга", - сказал Финни.

Кроме тренировок, Тан рекомендует сделать физическую активность частью своего образа жизни.

"Независимо от того, будет ли это садоводство или прогулка, есть некоторые вещи, которые мы могли бы включить в нашу повседневную жизнь, что в долгосрочной перспективе, вероятно, является более устойчивым и полезным, чем проводить час в тренажерном зале раз в неделю", - говорит эксперт.

Последние новости здоровья

Ученые назвали восемь преимуществ для здоровья от черного кофе. В частности, ежедневная порция кофеина - от снижения риска диабета до предотвращения болезней Альцгеймера и рака - более действенна, чем вы думаете.

Вас также могут заинтересовать новости: