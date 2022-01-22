Мужчины в состоянии алкогольного опьянения убеждали, что собирают деньги на монастырь.

В Черновцах двое мужчин оделись в одну рясу священника, выпили и пошли собирать пожертвования для монастыря.

Горе-"послушников" сняли на видео.

На ролике видно, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом шагают по улице Соборности в Черновцах. Оба едва держались на ногах. На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины назвались "послушниками" монастыря в Старой Жадовой.

По словам мужчин, настоятеля храма зовут "Иван Константинович". Он якобы благословил их на сбор пожертвований для монастыря.

В то же время герои видео не смогли ответить, почему выпили лишнего. Оба охотно демонстрировали Библию и кропило для святой воды.

Добавим, что в селе Старая Жадова нет монастыря. Тем не менее там расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

Читайте такжеТищенко оконфузился поздравлением с Днем соборности: вспомнил только часть Украины (фото)Видео мгновенно распространилось в соцсетях. Комментаторы разделились во мнениях. Одни считают действия "послушников" большим грехом, а другие с юмором реагируют на выходку двух мужчин.

Как сообщал УНИАН ранее, в российском Томске от мужчины "сбежала" акриловая ванна, которая на своем пути чуть не сбила несколько детей.

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