В Черновцах двое мужчин оделись в одну рясу священника, выпили и пошли собирать пожертвования для монастыря.
Горе-"послушников" сняли на видео.
На ролике видно, как двое мужчин с ведром, Библией и кропилом шагают по улице Соборности в Черновцах. Оба едва держались на ногах. На вопрос, откуда они и в какой церкви служат, мужчины назвались "послушниками" монастыря в Старой Жадовой.
По словам мужчин, настоятеля храма зовут "Иван Константинович". Он якобы благословил их на сбор пожертвований для монастыря.
В то же время герои видео не смогли ответить, почему выпили лишнего. Оба охотно демонстрировали Библию и кропило для святой воды.
Добавим, что в селе Старая Жадова нет монастыря. Тем не менее там расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.
Читайте такжеТищенко оконфузился поздравлением с Днем соборности: вспомнил только часть Украины (фото)Видео мгновенно распространилось в соцсетях. Комментаторы разделились во мнениях. Одни считают действия "послушников" большим грехом, а другие с юмором реагируют на выходку двух мужчин.
Как сообщал УНИАН ранее, в российском Томске от мужчины "сбежала" акриловая ванна, которая на своем пути чуть не сбила несколько детей.