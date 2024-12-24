Она рассказала, как ухаживать за своим постельным бельем.

Нет ничего лучше, чем лечь в только что застеленную постель с чистыми простынями. Есть определенные приемы, которые позволяют достигать наилучшего результата при каждой стирке.

Издание southernliving пообщалось с Лейни Холлис - старшим вице-президентом по созданию продуктов в Boll & Branch, компании по производству постельного белья. Она рассказала, как ухаживать за своим постельным бельем.

Для начала стоит определить, с каким типом ткани вы работаете. Эта информация обычно указана на ярлычке с данными по уходу.

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"Некоторые ткани, особенно из органических материалов могут требовать более низких температур, чтобы предотвратить повреждение или выцветание. Каждый тип постельного белья имеет свои особые инструкции по стирке, которых следует придерживаться", - пояснила эксперт.

Для обычной ежедневной стирки выберите обычный цикл. Для удаления пятен более мощный. Однако важно также не перегружать свою стиральную машину, чтобы получать оптимальные результаты. Вещи должны иметь достаточно места для перемещения внутри барабана.

Какую температуру выбрать для стирки

Температура воды для стирки простыни зависит от потребностей ткани.

Горячую воду обычно рекомендуют для уничтожения микробов и бактерий, однако она также может повредить некоторым высококачественным материалам.

"Холодная вода все еще очень эффективно уничтожает микробы, особенно в сочетании с качественным моющим средством", - говорит Холлис.

Кроме того, более низкая температура уменьшает риск выцветания или расплывания цветов, особенно для простыней с яркими цветами.

"Стирка простыней в холодной воде может быть эффективной для удаления пятен и предотвращения их затвердевания. В то время как горячая вода может помочь расщепить масла и жир, холодная вода мягче воздействует на ткани и помогает предотвратить усадку или выцветание, что важно для сохранения долговечности ваших простыней", - советует эксперт.

Как часто стирать простыни

Стоит менять постельное белье еженедельно, поскольку мы используем их ежедневно. За это время они накапливают жиры тела, пот, мертвые клетки кожи, грязь и пыль. Это может привести к раздражению кожи и спровоцировать аллергию.

Сделайте смену простыни частью своего еженедельного распорядка.

Чтобы сохранить красивый цвет ткани, даже если вы используете только белую постель, стоит избегать использования отбеливателей. Они со временем могут изменить цвет и повредить ткань. Вместо этого лучше используйте холодную воду и деликатный режим, который минимизирует износ.

Ранее УНИАН рассказывал, как стирать постель и экономить.

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