Эксперт объяснил, сколько хранится то или иное вино в холодильнике, если вы уже открыли бутылку.

Вино - один из самых популярных алкогольных напитков. Однако неправильное хранение может испортить его тонкий вкус, а после открытия все становится еще сложнее. Открытое вино не стареет так, как закупоренная бутылка, и после нарушения герметичности начинается довольно быстрый отсчет времени до того момента, когда вино станет непригодным для питья.

Для красного, белого и игристого вина эти сроки отличаются, но есть способы хранения любого типа открытого вина, чтобы продлить его свежесть и насладиться каждой унцией, пишет CNET.

Специалист по винам Рейчел Траллс дал несколько советов по хранению открытого вина, в том числе о том, стоит ли открытое красное вино ставить в холодильник. Оказывается, прохладная температура помогает сохранить свежесть открытого вина дольше — однако лишь до пяти дней.

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Как долго хранится вино и как правильно его хранить

По словам Траллса, каждый тип вина требует разных способов хранения. Вот список наиболее распространенных.

Игристое вино можно хранить в холодильнике от одного до трех дней. Для достижения наилучших результатов приобретите бушон (пробку для игристого вина).

Легкие белые, сладкие белые и розовые вина хранятся в холодильнике 4-5 дней. Эксперт объяснил, что большинство легких белых и розовых вин можно пить в течение недели, если хранить их в холодильнике с пробкой. При этом, вы заметите, что после первого дня вкус едва заметно изменится, поскольку вино окисляется. Общий фруктовый характер вина часто уменьшается, становясь менее ярким.

Полнотелое белое вино — 2-3 дня хранится в холодильнике. Шардоне и вионье, к примеру, склонны к более быстрому окислению, поскольку в процессе выдержки перед розливом в них попадает больше кислорода.

Красное вино хранится около 3-5 дней, что в прохладном темном месте с пробкой, что в винном холодильнике. "Чем больше в красном вине танина и кислотности, тем дольше оно хранится после открытия", - отмечает эксперт.

Другие новости о вине

Ранее УНИАН сообщал, что археологами была обнаружена самая старая бутылка вина в мире - она была обнаружена еще пять лет назад, но только сейчас тесты подтвердили, что внутри было вино. Возраст бутылки составляет целых 2 тысячи лет.

Кроме того, эксперт по вину подсказал, какой напиток лучше заказывать, когда вы оказались в ресторане. Это совет - выбирать один и тот же напиток, ведь он идеально подойдет ко всему, что вы выберете поесть.

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