Этот алкогольный напиток подойдет к любому блюду.

Бокал чего-то легкого и освежающего - идеальное начало ужина в ресторане. На как выбрать подходящий напиток? Знание того, как вино сочетать с продуктами - это навык, который требует времени. Чтобы уберечь любителей вина от ошибок, основатель компании Winedrops.com Джонни Инглис поделился лучшим советом, который поможет посетителям.

Как пишет Mirror, эксперт по вину рекомендует всегда выбирать игристое.

"Если вы не уверены, что выбрать, игристые вина, такие как шампанское или просекко, могут стать безопасным и праздничным выбором для начала трапезы. Они универсальны и легки, что делает их отличным вариантом для легкого начала вечера", - утверждает специалист.

Видео дня

По словам эксперта, просекко добавляет праздничности к любой трапезе. Пока вы потягиваете свой шипучий напиток, подумайте о том, какой тип вина вы хотели бы заказать к основному блюду.

"Сначала официант покажет вам этикетку бутылки, чтобы подтвердить, что это именно то вино, которое вы заказали. Этот момент имеет решающее значение, поскольку ошибки случаются", - предупреждает Джонни Инглис.

Он рекомендует не торопиться при выборе вина. "Как только бутылка будет открыта, официант может налить вам в бокал небольшой образец. Это ваша возможность понюхать вино. Вы не оцениваете вкус с точки зрения личных предпочтений; вместо этого вы проверяете наличие каких-либо отталкивающих ароматов или привкусов", - советует эксперт.

Также винный гуру рекомендует спрашивать рекомендации у официанта или сомелье. "Расскажите о своих предпочтениях, любите ли вы сухие, сладкие, легкие или крепкие вина, чтобы они могли порекомендовать вам что-то, что соответствует вашему вкусу и дополнит вашу еду".

Джонни также советует посетителям не чувствовать себя обязанными выбирать дорогую бутылку, ведь многие вина среднего ценового диапазона предлагают превосходное качество.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать хорошее домашнее вино из кислого винограда.

Вас также могут заинтересовать новости: