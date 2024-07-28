Этот овощ содержит клетчатку и два незаменимых каротиноида, полезных для здоровья глаз.

Кукуруза - уникальный продукт питания, который считается одновременно зерном и овощем в зависимости от того, когда ее собирают. Сладкая кукуруза, свежая, замороженная или консервированная, классифицируется как овощ. С другой стороны, высушенная и созревшая кукуруза используется для производства кукурузных продуктов, таких как кукурузная мука, и считается цельным зерном, пишет Parade.

Как и другие крахмалистые овощи, кукуруза часто пользуется плохой репутацией и заставляет задуматься: а полезна ли она?

Кукуруза - польза

Вот, что произойдет, если вы будете есть кукурузу каждый день:

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У вас может появиться больше энергии. Съев один початок кукурузы, вы получите 122 калории и 29 граммов питательного источника углеводов. Это поможет вам приблизиться к рекомендуемой ежедневной дозе.

Здоровье вашего кишечника может улучшиться. Початок кукурузы также дает вам 3,5 грамма пищевых волокон. Клетчатка необходима для поддержания бесперебойной работы пищеварительного тракта и предотвращения запоров. Кукуруза содержит как нерастворимую, так и растворимую клетчатку, которая способствует общему здоровью пищеварительной системы, поддерживая здоровые кишечные бактерии.

Уровень сахара в крови может сбалансироваться. Кукуруза по своей природе сладкая, что может заставить некоторых поверить в то, что она вредна для здоровья. Однако 5 граммов сахара в кукурузе представляют собой натуральные сахара, подобные тем, которые содержатся во фруктах, овощах и молочных продуктах, и отличаются от добавленного сахара, содержащегося в сладких напитках или сладостях. Кроме того, содержание в ней клетчатки помогает замедлить усвоение сахара организмом, предотвращая значительный скачок уровня сахара в крови.

Ваше зрение может улучшиться. Кукуруза содержит два незаменимых каротиноида: лютеин и зеаксантин. Исследования показывают, что эти каротиноиды играют роль в защите от возрастной дегенерации желтого пятна, основной причины потери зрения, а также могут замедлять развитие катаракты, вызывающей помутнение глаз.

Ваше настроение может улучшиться. Исследования обнаружили связь между более высоким потреблением фруктов и овощей и улучшением настроения. Ученые доказали, что люди, которые едят много фруктов и овощей, как правило, испытывают более высокий уровень самоэффективности и оптимизма, а также сообщают о меньшем количестве депрессивных симптомов.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сварить нежную и сочную кукурузу.

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