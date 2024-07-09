Она может вызвать боль в животе, спазмы и газы.

Вареная кукуруза - это золотая жила, когда касается пользы для здоровья. Она поддерживает уровень сахара в крови, поддерживает сердце и зрение.

Однако, как пишет healthdigest, людям с гастритом лучше избегать любых продуктов на основе кукурузы. Эта болезнь относится к воспалению желудка, а среди симптомов - расстройство пищеварения, вздутие живота и боль. В случае осложнения гастрит даже может вызвать желудочное кровотечение или привести к развитию язвы.

Эксперты Care Hospitals объясняют, что кукуруза состоит из сахаров, которые могут усилить симптомы гастрита. По данным Manhattan Gastroenterology, целлюлоза является одной из таких цепей молекул, которыми особенно богат этот продукт. Неперевареннаякукуруза же попадает в кишечник, вызывая симптомы боли в животе, спазмов и газов.

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Что нельзя есть при гастрите

Кроме кукурузы, ограничения также включают кислые фрукты, острые овощи и молочные продукты. Все они могут ухудшить работу слизистой оболочки желудка. Также не рекомендуется употреблять красное мясо, орехи и арахисовое масло, поскольку они противодействуют попыткам устранить симптомы гастрита. То же самое касается обработанных пищевых продуктов и сладостей, таких как торты, пирожные, чипсы и шоколад. Очень важно исключить алкоголь из своего рациона, поскольку он влияет на эффективность методов лечения гастрита.

Как приготовить вкусную кукурузу

Если же у вас нет гастрита, то могут пригодиться рецепты приготовления молодой кукурузы в духовке, которые могут занять почетное место в вашей кулинарной книге.

Также мы публиковали советы, которые помогут выбрать и сварить вкусную кукурузу.

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