Вы можете адаптировать его по своему вкусу.

Кукуруза входит в топ любимых лакомств многих людей. Аромат сочного блюда напоминает о лете и отдыхе у моря.

Келли Фокс в статье для Parade рассказывает семейный рецепт нежной и сочной кукурузы, который может вас удивить. "В детстве на кухне моих родителей был любимый способ приготовления кукурузы - в смеси воды и молока. Поверьте мне, однажды попробовав, вы никогда не вернетесь к старой доброй вареной кукурузе", - уверяет она.

Автор говорит, что "молочная ванна" усиливает естественную сладость кукурузы и придает каждому зернышку насыщенный вкус. Также она советует добавить сливочное масло, которое сделает блюдо более нежным.

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Как приготовить вкусную кукурузу:

Заполните половину большой кастрюли водой и доведите ее до кипения. Добавьте один стакан молока и от 1/2 до 3/4 стакана несоленого сливочного масла. Уменьшите огонь до минимума и положите в кастрюлю шесть початков кукурузы. Варите на медленном огне около 15-20 минут. Проверьте готовность кукурузы с помощью вилки или щипцов. При необходимости варите ее немного дольше.

Фокс советует не жалеть сливочного масла, доливать воду, если кукуруза окажется на поверхности, и следить за временем. Также она призывает не бояться адаптировать этот рецепт на свой вкус.

Другие рецепты

Ранее УНИАН публиковал рецепты приготовления молодой кукурузы в духовке, которые могут занять почетное место в вашей кулинарной книге.

Также мы публиковали советы, которые помогут выбрать и сварить вкусную кукурузу.

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