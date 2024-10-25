Если не придерживаться нескольких правил хранения тыквы, она может быстро начать гнить, узнали журналисты.

Вред и польза тыквы неоднократно обсуждались, а вот то, как ее правильно хранить дома - недостаточно раскрытая тема.

Эксперт по садоводству Дрю Суэйнстон рассказал изданию Homes & Gardens, что тыкву можно хранить до 6 месяцев. По сведениям эксперта, длительность хранения зависит от того, какой сорт этой культуры был собран, и правильно ли ее хранили.

Садовод подчеркнул, что эту культуру необходимо собрать до заморозков, оставить немного стебля и следить, чтобы она нигде не была повреждена (в поврежденных местах может начаться гниение):

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Для долгого хранения тыкву оставляют в теплом месте на 1-2 недели и просушивают при температуре около 27 градусов.

Садовод добавил, что ее нельзя хранить в холодильнике, поскольку там слишком влажно и холодно.

Где лучше хранить тыкву в домашних условиях

Эксперт посоветовал после сбора отправлять культуру в помещение, в котором температура составляет около 16 градусов, а влажность - от 50 до 70%. Тыкву нельзя укладывать на голую землю или бетон - ее нужно держать над полом, иначе она будет гнить.

Благодаря использованию соломы, картона или деревянных поддонов тыквы могут быть приподняты над землей и останутся сухими. "Еще более идеальным было бы хранение их на стеллажах или решетчатых полках", - поделился садовод.

Тыквы нельзя укладывать очень близко друг к другу - нужно, чтобы между ними мог свободно циркулировать воздух. В таком случае плоды не начнут быстро портиться.

Интересные новости - что уже писали о тыкве

Ранее УНИАН узнал, как готовится вкусная тыква в духовке. Для приготовления блюда понадобятся, в частности, изюм и яблоки, орехи, а также мед.

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