Запеченная тыква получается очень вкусной как в соленом, так и сладком виде.

Тыква, запеченная в духовке, получается очень вкусной и полезной. А пахнет это блюдо настоящей осенью. Гарантируем, что такое лакомство понравится даже тем, кто не очень любит тыкву. А готовится оно так просто, что получится у всех с первого раза.

Мы публикуем два рецепта тыквы в духовке - сладкий и соленый. Оба они по-своему вкусные и невероятно полезные.

Тыква с яблоками и медом в духовке

Ингредиенты:

тыква - 500 г;

яблоки - 600 г;

изюм - 40 г;

орехи - 50 г;

мёд - 3 стол. л.;

корица - 1 чайн. л.;

сливочное масло - 60 г.

Тыква в духовке с медом будет вкуснее, если взять кислые яблоки. Духовку разогрейте до 180°. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте крупным кубиком. Такими же кусочками нарежьте яблоки. Изюм замочите в кипятке на 10 минут.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Выложите нарезанную тыкву, яблоки, изюм. Полейте мёдом и посыпьте орехами. По желанию добавьте корицу. Также выложите в форму остатки сливочного масла. Выпекается тыква с медом в духовке примерно 25-30 минут.

Тыква в духовке с мясом

Ингредиенты:

свинина - 500 г;

тыква - 500 г;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубч.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

тимьян, розмарин по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Духовку заранее включите нагреваться до 180°. Тыкву очистите от кожуры и семян, крупно нарежьте. Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Нарежьте крупными кусочками. Луковицу (лучше фиолетовую) нарежьте полукольцами, чеснок - тонкими пластинками.

На сковороде разогрейте масло. Выложите мясо и обжаривайте 5-7 минут на небольшом огне.

В жаропрочную форму для выпечки выложите кусочки тыквы, обжаренное мясо, лук и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте любимые специи - хорошо подойдут розмарин и тимьян. Накройте форму крышкой или фольгой. Тыква с мясом в духовке готовится 40 минут при 180°.

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