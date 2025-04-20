Она отметила, что эту вещь ребенок может видеть в поведении взрослых, которые его окружают.

Для многих взрослых стать родителем - это всепоглощающее занятие. Семейные обязательства забирают все время, и даже самая крепкая, самая длительная дружба со временем может оказаться под угрозой.

Однако, те глубокие дружеские отношения, которые у нас есть во взрослой жизни, те, которые отходят на второй план по сравнению с семьей, являются важнейшими факторами, способствующими воспитанию устойчивых детей, сказала журналистка Дженнифер Брехени Уоллес, пишет CNBC.

"Устойчивость ребенка коренится в устойчивости взрослых в его жизни. Устойчивость взрослого человека коренится в глубине и поддержке наших отношений", - сказала она.

Видео дня

Ребенок, наблюдающий, как вы поддерживаете друга или наоборот, показывает ему, что частью устойчивости является создание сети, в которой можно просить о помощи.

Нам нужны друзья, "которые знают нас близко"

Согласно опросу, менее трети взрослых в возрасте от 30 до 49 лет говорят, что у них пять или более близких друзей. А в опросе Мичиганского университета 34% взрослых в возрасте от 50 до 80 лет говорят, что чувствуют себя изолированными.

И дело не только в количестве позитивных социальных связей, но и в их качестве: 40% взрослых американцев заявили, что они не так близки сдрузьями, как им хотелось бы, согласно исследованию PLUS ONE.

Несмотря на доказанную пользу позитивных социальных отношений для благополучия, дружба, как правило, не ценится очень высоко. Единственный способ изменить это, по словам Уоллес, это активно отдавать приоритет дружбе.

"Нам нужны один-три человека, которые знают нас близко. Кто может увидеть, когда нам тяжело и протянуть руку помощи. Это совсем другой уровень поддержки, чем тот, который мы привыкли видеть", - сказала специалист.

Другие новости о воспитании детей

Ранее родители с опытом рассказали, как воспитать успешного ребенка. Они раскрыли 4 главных секрета.

Вас также могут заинтересовать новости: