Утверждается, что изменения можно заметить в первый же день.

Бананы очень полезны для здоровья. Как пишет Parade, один банан обеспечивает около 9% суточной потребности человека в калии и три грамма клетчатки. Они также содержат немало витаминов B6 и C и являются отличным источником углеводов. Кроме того, их с уверенностью можно назвать идеальной низкокалорийной закуской.

Диетологи утверждают, что бананы не только совершенно безопасно есть каждый день, но и есть по одному банану в день - очень хорошая идея с точки зрения здоровья.

Автор публикации поделился личным опытом, какие изменения он заметил после того, как начал есть по банану в день:

Видео дня

когда я ел банан на завтрак каждый день, к концу недели у меня было значительно меньше вздутия живота (бананы содержат пребиотики, которые полезны для кишечника и пищеварения);

я не так уставал (банан в день дал мне значительно больше энергии, хотя в целом я довольно энергичный человек, загруженность сезона заставляет меня чувствовать себя утомленным);

я не чувствовал себя таким голодным (бананы богаты клетчаткой, которая, как известно, дольше сохраняет чувство сытости);

мне не хотелось так много сладкой еды (когда я ел банан каждый день, мне не так сильно хотелось сахара).

Автор порекомендовал всем попробовать лично убедиться в том, что вышеописанное - чистая правда. По его словам, изменения будут заметны в первый же день.

Ранее УНИАН назвал 15 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением.

Вас также могут заинтересовать новости: