Неожиданно выключили свет, а дома нет ни одной свечи? Не беда. УНИАН подскажет, как сделать свечу дома без воска.

Во время войны и нерегулярных отключений света свечи будут полезны в любом доме. Но что делать, если под рукой нет воска? Существует один прекрасный способ, как сделать свечу в домашних условиях из подручных средств.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как сделать фонарик из светодиода и батареек. Это тоже очень просто на случай экстренного отключения света.

Как сделать свечу своими руками - что понадобится

Для того чтобы сделать свечу самостоятельно, нужен минимальный набор вещей:

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растительное масло;

подходящая емкость;

бинт.

Отрежьте около 10 сантиметров бинта и скрутите его в плотную трубочку. Это будет фитиль. Положите фитиль в емкость (стакан, консервная банка) и залейте растительным маслом - свеча готова.

Совет. Лучше использовать рафинированное масло.

Как сделать свечу из подсолнечного масла и мандарина

Есть еще более простой способ, как сделать свечу дома без воска. Для этого варианта не понадобится даже фитиль. Если под рукой есть мандарин - его легко можно превратить в свечу.

Для того чтобы сделать свечу из мандарина, нужно разрезать и вынуть мякоть так, чтобы сохранить стержень посередине. "Чашечку" из мандариновой кожуры наполнить растительным маслом, а стержень поджечь. Свеча готова.

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