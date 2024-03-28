В списке есть попкорн.

Британский диетолог Роб Хобсон кардинально сократил потребление ультраобработанных продуктов и поделился пятью потрясающими закусками, которые можно купить в обычном продуктовом магазине, Business Insider.

Как отметил специалист, лично он решил поменьше есть обработанные продукты отчасти потому, что они связаны с проблемами со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и некоторые виды рака), а также с перееданием и увеличением веса. Как правило, такие продукты содержат много соли, сахара и насыщенных жиров.

Полезные закуски с минимальной обработкой

По словам Роба Хобсона, когда он голоден и спешит, то покупает:

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фруктово-ореховые батончики (речь идет о батончиках, которые приготовлены только из сухофруктов и орехов, являющихся хорошим источником растительного белка и полезных для сердца жиров);

(речь идет о батончиках, которые приготовлены только из сухофруктов и орехов, являющихся хорошим источником растительного белка и полезных для сердца жиров); хумус (состоит из нута, который является прекрасным источником клетчатки и белка, и оливковое масло, содержащее полезные жиры);

(состоит из нута, который является прекрасным источником клетчатки и белка, и оливковое масло, содержащее полезные жиры); ореховое масло и рисовые лепешки (хорошая белковая закуска);

(хорошая белковая закуска); попкорн (богат клетчаткой и считается цельным зерном, что связано со снижением риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний);

(богат клетчаткой и считается цельным зерном, что связано со снижением риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний); фрукты (например, апельсины и яблоки, легко взять и съесть на ходу; вы не сможете найти менее обработанную закуску, чем эта).

Напомним, ранее была названа закуска, которая поможет уничтожить жир на животе.

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