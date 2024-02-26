Ранее УНИАН называл 13 видов рыб, которые обязательно стоит добавить в рацион.

Лосось - популярная рыба, известная своим насыщенным и пикантным вкусом. Он может быть частью хорошо сбалансированной диеты, поскольку богат белком и жирными кислотами, такими как омега-3.

Как пишет healthshots.com, в особенности лосось полезен для сердца, кожи и общего состояния здоровья.

Лосось - польза для здоровья

Употребление лосося приносит ряд преимуществ для здоровья, в том числе:

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Сохранение здоровья сердца. Жирные кислоты омега-3, которых много в лососе, могут снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина. Таким образом, они могут свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорит диетолог Прити Нагар.

Улучшение функции мозга. Жирные кислоты омега-3 лосося способствуют сохранению памяти и здоровью мозга. Они могут снизить риск возрастного снижения когнитивных функций.

Поддержание здоровья глаз. Жирные кислоты омега-3 лосося могут помочь сохранить здоровье глаз. По словам эксперта, они могут снизить риск дегенерации желтого пятна, вызванной возрастом.

Польза для здоровья суставов. Благодаря своему противовоспалительному действию жирные кислоты омега-3 помогают улучшить здоровье суставов. Они могут уменьшить симптомы артрита.

Плотность питательных веществ. Лосось содержит необходимые питательные вещества для общего здоровья. В список входят витамины группы B, калий и цинк, говорит Нагар.

Сбалансированная диета. Если вы хотите похудеть, повысить уровень энергии или просто питаться здоровее, лосось - то, что нужно.

Контроль веса. Высокое содержание белка в лососе может помочь почувствовать себя сытым.

Поддержание здоровья кожи и волос. Белок лосося и жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать здоровье кожи и волос. Согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Nutrients, астаксантин, содержащийся в лососе, может действовать как антиоксидант. Это может помочь уменьшить появление морщин, одновременно улучшая эластичность кожи и защищая клетки кожи от повреждений.

Уменьшение воспаления. Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами. По словам эксперта, они могут помочь уменьшить воспаление по всему телу.

Улучшение настроения. Жирные кислоты омега-3 связаны с улучшением настроения. Они могут путешествовать через мембрану клеток мозга и взаимодействовать с молекулами, связанными с настроением.

Сохранение здоровья костей. Витамин D, который также содержится в лососе, помогает поддерживать здоровье костей. Он может защитить от остеопороза - состояния, при котором кости становятся слабыми и хрупкими.

Напомним, ранее были названы самые полезные виды рыб, которые стоит добавить в рацион.

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