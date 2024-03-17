В случае выгорания человек может позволить себе остаться в постели весь день, отметила эксперт.

Узнав, какая самая правильная поза для сна, стоит выяснить, сколько же можно находиться в постели после пробуждения.

Нет четкого правила насчет того, сколько можно просто валяться под одеялом, но "хороший порог", - это 30 минут, приводит слова доктора, специалиста по медицине сна и доцента кафедры неврологии в Школе медицины Университета Дьюка Марджори Солтис The New York Times. "Если вы просыпаетесь и чувствуете себя хорошо, и это часть вашего распорядка дня, вам не нужно останавливаться", - полагает эксперт. Ученая подчеркнула, что необходимо прислушиваться к своему телу.

По словам доцента кафедры психологии в Университете Фэрли Дикинсона, психолог сна из Manhattan Therapy Collective Элеоноры МакГлинчи, если человек хочет оставаться в постели весь день, поскольку чувствуете выгорание, то стоит это сделать и не расстраиваться.

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"Но если это начинает вызывать у вас депрессию или беспокойство или заставляет вас уйти с работы и стать менее функциональным, тогда вам нужно отступить", - подчеркнула эксперт.

Вот как лучше заснуть - простой совет

Тренер по сну Макс Кирстен говорил, что сон может улучшиться благодаря потреблению перед сном ананаса или его сока.

Эксперт отмечал, что в этом вкусном фрукте содержатся вещества, которые позволяют почувствовать организму сонливости, успокоение и расслабленность. Эксперт отметил, что в ананасе содержится триптофан - аминокислота, благодаря которой, в частности, в мозге человека повышается уровень гормона, который дает сигнал о начале сна (это мелатонин).

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