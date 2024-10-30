Он проверен авторкой кулинарных книг.

Все мы любим кексы, поскольку они очень просты в приготовлении, а их рецепты всегда оставляют простор для экспериментов.

Express публикует рецепт банановых кексов с ириской от известного автора кулинарных книг Нигеллы Лоусон. Их секретом является то, что использовать нужно очень спелые сладкие бананы. Кроме того, ингредиенты для выпечки найдутся почти на каждой кухне.

Для приготовления 12 кексов вам понадобятся: три средних банана, 125 миллилитров растительного масла, два больших яйца, 250 граммов муки, 100 граммов сахарной пудры, половина чайной ложки соды, чайная ложка разрыхлителя и 150 граммов ирисок или шоколадной крошки.

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Разогрейте духовку до 200С и выстелите форму для кексов специальной бумагой. В это время тщательно разомните бананы, превратив их в пюре, и взбейте в отдельной емкости яйца.

Высыпьте в большую миску муку, сахар, соду и разрыхлитель, а затем добавьте туда взбитые яйца, масло и банановое пюре. В конце добавьте в смесь ирисовую крошку и выложите тесто в форму. Выпекайте кексы в духовке 20 минут.

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