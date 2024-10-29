Зарегистрированный диетолог Эмили Инглиш поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении яблочного пирога. Об этом пишет SurreyLive.
По словам эксперта, это лакомство является идеальной здоровой альтернативой обычному пудингу. При этом его можно есть на завтрак или в качестве десерта.
Отмечается, что кусок такого пирога содержит 157 калорий и семь граммов белка. При этом рекомендуемая суточная норма белка составляет 45 г и 55 г для женщин и мужчин соответственно.
Как сказала Инглиш, "это, пожалуй, один из моих любимых пирогов".
Многослойный яблочный белковый пирог с яблоками
Ингредиенты
- 3 средних яйца, слегка взбитых;
- 160 мл молока;
- 3 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 35 г обычной муки;
- 30 г ванильного белкового порошка;
- 2 столовые ложки меда;
- 1/2 чайной ложки корицы;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- Щепотка соли;
- 4 сладких яблока.
Способ приготовления
- Взбейте вместе все ингредиенты теста до однородности, но без разрыхлителя. Затем отставьте тесто.
- Яблоки тоненько нарежьте. Они должны быть очень тонкие, чтобы этот рецепт сработал.
- Добавьте в тесто разрыхлитель, сложите яблоки слоями в форму для выпекания. А сверху залейте тестом.
- Выпекайте при 160℃ 50 минут до появления золотистой корочки - следите, чтобы не подгорело. После приготовления выньте из духовки и оставьте на 15 минут, а затем вытащите и охладите.
Торт может храниться в холодильнике до пяти дней. Когда будете готовы к подаче, вы можете взять кусочек и разогреть на сковороде с обеих сторон до карамелизации и подать с йогуртом.
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