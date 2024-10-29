Это богатое белками лакомство можно есть и на завтрак.

Зарегистрированный диетолог Эмили Инглиш поделилась рецептом вкусного и простого в приготовлении яблочного пирога. Об этом пишет SurreyLive.

По словам эксперта, это лакомство является идеальной здоровой альтернативой обычному пудингу. При этом его можно есть на завтрак или в качестве десерта.

Отмечается, что кусок такого пирога содержит 157 калорий и семь граммов белка. При этом рекомендуемая суточная норма белка составляет 45 г и 55 г для женщин и мужчин соответственно.

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Как сказала Инглиш, "это, пожалуй, один из моих любимых пирогов".

Многослойный яблочный белковый пирог с яблоками

Ингредиенты

3 средних яйца, слегка взбитых;

160 мл молока;

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

35 г обычной муки;

30 г ванильного белкового порошка;

2 столовые ложки меда;

1/2 чайной ложки корицы;

1 чайная ложка разрыхлителя;

Щепотка соли;

4 сладких яблока.

Способ приготовления

Взбейте вместе все ингредиенты теста до однородности, но без разрыхлителя. Затем отставьте тесто.

Яблоки тоненько нарежьте. Они должны быть очень тонкие, чтобы этот рецепт сработал.

Добавьте в тесто разрыхлитель, сложите яблоки слоями в форму для выпекания. А сверху залейте тестом.

Выпекайте при 160℃ 50 минут до появления золотистой корочки - следите, чтобы не подгорело. После приготовления выньте из духовки и оставьте на 15 минут, а затем вытащите и охладите.

Торт может храниться в холодильнике до пяти дней. Когда будете готовы к подаче, вы можете взять кусочек и разогреть на сковороде с обеих сторон до карамелизации и подать с йогуртом.

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